Украина готовится закупать электроэнергию у ЕС: спасет ли это от отключений света — Finance.ua
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Украина готовится закупать электроэнергию у ЕС: спасет ли это от отключений света

Энергетика
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Украина готовится закупать электроэнергию у ЕС: спасет ли это от отключений света
Украина готовится закупать электроэнергию у ЕС: спасет ли это от отключений света
Украина может импортировать из Европы менее 10% общего потребления электроэнергии в стране. Однако это не поможет полностью устранить отключение света.
Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона.
По его словам, импорт электроэнергии позволит сокращать период отключений.
«В час пик мы потребляем около 16 тысяч МВт. То, что мы можем импортировать, составляет менее 10% нашего потребления, поэтому одним импортом не можем закрыть наши потребности», — пояснил Герус.
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Кроме того, российские обстрелы повредили не только электрогенерирующие предприятия, но и сети, по которым ток поставляется из одного региона в другой. Эту проблему импорт решить не способен.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что отключения света в Украине могут стать короче. Однако для этого необходимо, чтобы не было новых обстрелов энергосистемы.
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Замминистра энергетики Украины по вопросам цифрового развития Фарид Сафаров также подчеркнул, что украинцы смогли на 10-15% сократить свое потребление, но в идеале нужно сократить до 25%.

Можно ли оставить без света Украину 💡

По материалам:
Обозреватель
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