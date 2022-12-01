Украина готовится закупать электроэнергию у ЕС: спасет ли это от отключений света — Finance.ua

Украина готовится закупать электроэнергию у ЕС: спасет ли это от отключений света Вчера 09:30 — Энергетика

Украина готовится закупать электроэнергию у ЕС: спасет ли это от отключений света

Украина может импортировать из Европы менее 10% общего потребления электроэнергии в стране. Однако это не поможет полностью устранить отключение света.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона.

По его словам, импорт электроэнергии позволит сокращать период отключений.

«В час пик мы потребляем около 16 тысяч МВт. То, что мы можем импортировать, составляет менее 10% нашего потребления, поэтому одним импортом не можем закрыть наши потребности», — пояснил Герус.

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Кроме того, российские обстрелы повредили не только электрогенерирующие предприятия, но и сети, по которым ток поставляется из одного региона в другой. Эту проблему импорт решить не способен.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил , что отключения света в Украине могут стать короче. Однако для этого необходимо, чтобы не было новых обстрелов энергосистемы.

Замминистра энергетики Украины по вопросам цифрового развития Фарид Сафаров также подчеркнул , что украинцы смогли на 10-15% сократить свое потребление, но в идеале нужно сократить до 25%.

Обозреватель По материалам:

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