Как усложнение погодных условий влияет на ситуацию с энергоснабжением — Finance.ua
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Как усложнение погодных условий влияет на ситуацию с энергоснабжением

Энергетика
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Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, каким образом осложнение погодных условий влияет на ситуацию с энергоснабжением.
Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона, комментируя вопрос о том, в каком состоянии сейчас энергетические сети страны.
«По тем регионам, где оперирует YASNO, мы знаем, что ситуация достаточно сложная еще остается. Насколько я понимаю, по всем регионам страны она тоже очень сложная, но контролируемая. Энергетики из сетей государственных и частных компаний делают все возможное для восстановления. Надо отметить, что в Киеве и на Киевщине во вторую очередь после врага, нам мешает погода. За последнюю неделю имеем сложные погодные условия, и это резко увеличило количество аварий. Это локальные аварии, но они влияют на систему. Поэтому это проблема, которая пришла с зимней непогодой», — акцентировал Коваленко.
Он пояснил, что кроме локальных аварий применение анонсированных в столице ограничений электроэнергии бытовым потребителям связано с дефицитом генерации.
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«Надо отметить, что нынешний дефицит в первую очередь связан с генерацией... Например, сегодня у нас где-то есть 600 МВт, при необходимости 1 тыс. 300. Из этих 600 МВт 300 МВт нужно для критической инфраструктуры, которую нельзя отключать — это больницы, роддомы, коммунальные предприятия. Для нас, конечных потребителей, остается всего лишь около 300 МВт потребления. Поэтому когда сети говорят, что будут подавать свет по 2-3 часа пару раз в сутки, то они имеют в виду, что эти 300 МВт нужно распределить между потребителями так, чтобы все потребители в течение суток были со светом», — отметил Коваленко.
Он добавил, что для сбалансирования ситуации в энергосистеме нужно снизить дефицит генерации.
«На мой взгляд, проценты уменьшения дефицита зависят от запуска атомной генерации. Надеюсь, что через несколько суток ситуация улучшится. Надо отметить, что персонально я думал, что неделя начнется с небольшим дефицитом, но она началась с достаточно большим дефицитом, и мы видим, что применяются экстренные ограничения», — сказал Коваленко.
По материалам:
УНІАН
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