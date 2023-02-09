В Yasno объяснили, почему одни дома в Киеве отключают от электроэнергии, а другие — нет
У компании-поставщика электроэнергии Yasno объяснили, почему одни дома в Киеве отключают от электрической энергии, а другие — нет.
«В последнее время (особенно после того, как в Киеве увеличили объемы потребления) часто вижу вопрос, почему во время темно-серых слотов в графиках отключаются не все дома, находящиеся в одной группе. Хотя раньше все отключались вместе», — сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в Facebook.
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Он отметил, что ответ на этот вопрос прост.
«Иногда ограничения от „Укрэнерго“ могут быть такими, что всю группу отключать и не нужно», — сообщил он.
«Если лимиты и характер потребления позволяет, то не выключают всех входящих в одну группу клиентов. А ограничиваются лишь той частью, которая нужна. Мы знаем, что одна группа рассчитана, например, где-то на 400 МВт. Если действует ограничение в 200 МВт , то, разумеется, всех отключать и не нужно. В то же время коллеги следят за справедливым распределением. Это значит, что если сегодня были отключены 1-5 подгруппы, то завтра при таких же ограничениях — 5-10 подгруппы. И наоборот», — отметил Коваленко.
НЭК «Укрэнерго» также сообщили, что ввели новые лимиты энергопотребления, которые позволят не отключать свет в течение нескольких часов в Киеве и области, а также в Днепропетровском регионе.
«Укрэнерго» установил следующие лимиты:
- Киев (с 00:00 до 10:00 — 845 МВт, а с 15:00 до 24:00 — 1027 МВт);
- Киевская область (с 00:00 до 10:00 — 774 МВт, а с 15:00 до 24:00 — 823 МВт);
- Днепропетровская область (с 00:00 до 10:00 — 1533 МВт, а с 15:00 до 24:00 — 1595 МВт).
Новые лимиты потребления электроэнергии позволят использовать плановые отключения, а с 10 до 15 часов отключений света не будет совсем.
«Установленные лимиты также позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00. Но в случае повышенной нагрузки сейчас могут применяться стабилизационные отключения по графику», — говорится в пресс-релизе ДТНК.
В то же время отмечается, что из-за серьезной аварии в Одесской области все еще сложная ситуация со светом.
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