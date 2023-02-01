Отключений света может стать меньше: ДТЭК начал импортировать электроэнергию из ЕС — Finance.ua

Отключений света может стать меньше: ДТЭК начал импортировать электроэнергию из ЕС Сегодня 12:42 — Энергетика

Отключений света может стать меньше: ДТЭК начал импортировать электроэнергию из ЕС

ДТЭК начал импортировать электроэнергию из ЕС, чтобы снизить дефицит в Украине. Так что продолжительность отключений света может заметно сократиться.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ДТЭК рассказали, что в январе поставили из-за границы 60 миллионов киловатт-часов электроэнергии, чтобы уменьшить дефицит, и отключения были короче по времени.

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В компании также подчеркивают, что готовы поставлять в Украину еще больше европейской электроэнергии. Более того, в перспективе благодаря импорту дефицит в энергосистеме потенциально может уменьшиться почти вдвое.

«Поставки электроэнергии из ЕС могут увеличиться до 1 миллиарда киловатт-часов в месяц, что равно потреблению около 4 миллионов домохозяйств. Для этого Украине нужно заключить соответствующие соглашения с западными партнерами», — рассказали в ведомстве.

Телеканал 24 По материалам:

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