Отключений света может стать меньше: ДТЭК начал импортировать электроэнергию из ЕС — Finance.ua

Отключений света может стать меньше: ДТЭК начал импортировать электроэнергию из ЕС
ДТЭК начал импортировать электроэнергию из ЕС, чтобы снизить дефицит в Украине. Так что продолжительность отключений света может заметно сократиться.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В ДТЭК рассказали, что в январе поставили из-за границы 60 миллионов киловатт-часов электроэнергии, чтобы уменьшить дефицит, и отключения были короче по времени.
В компании также подчеркивают, что готовы поставлять в Украину еще больше европейской электроэнергии. Более того, в перспективе благодаря импорту дефицит в энергосистеме потенциально может уменьшиться почти вдвое.
«Поставки электроэнергии из ЕС могут увеличиться до 1 миллиарда киловатт-часов в месяц, что равно потреблению около 4 миллионов домохозяйств. Для этого Украине нужно заключить соответствующие соглашения с западными партнерами», — рассказали в ведомстве.
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