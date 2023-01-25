Шмыгаль назвал основные потребности государства в энергетической сфере — Finance.ua

Шмыгаль назвал основные потребности государства в энергетической сфере
Украине требуется большое количество энергетического оборудования. Список наиболее приоритетной помощи озвучил министрам энергетики стран-партнеров глава правительства Денис Шмыгаль.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«российская федерация нарушила все принципы ядерной безопасности, совершив многочисленные акты ядерного терроризма на государственном уровне. В то же время россия сохраняет лидерские позиции на мировом ядерном рынке. Доход „росатома“ в 2022 году вырос на 17% по сравнению с 2021 годом, а экспорт — на 15%, и составил 10 млрд долларов», — отметил Шмыгаль и подчеркнул, что эти деньги, очевидно, становятся спонсором для российского военного бюджета.
Как отметил премьер-министр, отдельные страны продолжают сотрудничать с росатомом в строительстве новых атомных энергоблоков и гораздо больше стран зависят от российского ядерного топлива и услуг.
Глава правительства также озвучил шаги по сохранению энергосистемы Украины:
1. Максимально отремонтировать поврежденные линии электропередачи и распределения.
2. Восстановить и децентрализовать генерацию там, где это возможно.
3. Внедрить программы энергоэффективности.
4. Усилить трансграничную торговлю электроэнергией.
«Нам прямо сейчас нужно много автотрансформаторов, распределительных устройств, изоляторов, соединителей, столбов и так далее. Высоковольтное оборудование приоритетно, но распределительные сети также требуют ремонта», — отметил премьер-министр.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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