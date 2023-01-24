Энергетики Киевщины получили энергетическое оборудование из шести стран — Finance.ua

Энергетики Киевщины получили энергетическое оборудование из шести стран Сегодня 16:45 — Энергетика

23 января 2023 г. во время посещения одного из энергетических объектов Киевской области министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким, Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Украине Арадом Бенкьо, Временной поверенной по делам посольства Нидерландов в Украине Эсселиен ван Эртен, а также представителями дипломатических миссий Азербайджана, Литвы и Южной Кореи, передали для его восстановления и ремонта после массированных российских атак 105 единиц энергетического оборудования общим весом 90 тонн, которое поступило как гуманитарная помощь из шести стран.

«Мы благодарим наших международных партнеров, которые помогают Украине держать энергетический фронт. Сегодня мы получили очередную партию помощи для возобновления энергоснабжения. Это оборудование разного класса, которое поможет устранить на этом энергообъекте тяжелые повреждения, нанесенные ракетными ударами рф», — подчеркнул министр.

Переданный сегодня груз включает, в частности, трансформаторы, электростанции резервного питания, ограничители перенапряжения, элегазовые выключатели и другое энергетическое оборудование. Поэтому Австрия оказывает гуманитарную поддержку украинскому народу как финансовым путем, так и путем передачи имеющегося энергетического оборудования, которое может помочь людям выстоять в этот зимний период", — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине Арад Бенкьо.

Временно поверенная по делам посольства Нидерландов в Украине Эсселиен ван Эртен в свою очередь подчеркнула, что правительство ее страны и частные энергетические компании уже перечислили в поддержку украинского энергосектора миллионы евро через программы Всемирного Банка и ЕБРР. «Мы делаем это, поскольку Украина нуждается в помощи, чтобы возобновить электроснабжение и обеспечить теплом людей, электричеством больницы и школы», — подчеркнула она.

Бартош Цихоцкий подчеркнул необходимость осуждения на уровне ЕС последних террористических атак на Украину со стороны России. Кроме того, посол назвал целесообразным усиление международной координации для передачи Украине необходимого оборудования, а в случае его отсутствия — возможного налаживания производства такого оборудования за рубежом.

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