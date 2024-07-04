В Японии впервые за 20 лет ввели в обращение новые банкноты — Finance.ua

В Японии впервые за 20 лет ввели в обращение новые банкноты Сегодня 20:47 — Мир

В Японии впервые за 20 лет ввели в обращение новые банкноты

С 1 июля в Японии впервые за 20 лет ввели в обращение три новые банкноты, в которых используются передовые технологии для предотвращения подделок.

Об этом сообщает NHK.

На обновленных банкнотах изображены бизнесмен и государственный деятель Сибусава Эйити, педагог Цуда Умеко и бактериолог Китасато Сибасабуро.

Читайте также В Украине ввели в обращение новую памятную монету тиражом 10 млн штук

Дизайн купюр обновлен впервые с 2004 года. На банкноты нанесена голограмма нового типа, что усложняет их подделку, а цифры напечатаны крупным шрифтом, поэтому их легче прочесть.

Ожидается, что новые банкноты появятся в обращении уже в среду после того, как Банк Японии доставит их в финансовые учреждения.

Правительство и Банк Японии планируют напечатать 7,48 млрд новых банкнот к марту следующего года.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.