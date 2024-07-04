В Японии впервые за 20 лет ввели в обращение новые банкноты — Finance.ua

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В Японии впервые за 20 лет ввели в обращение новые банкноты

Мир
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В Японии впервые за 20 лет ввели в обращение новые банкноты
В Японии впервые за 20 лет ввели в обращение новые банкноты
С 1 июля в Японии впервые за 20 лет ввели в обращение три новые банкноты, в которых используются передовые технологии для предотвращения подделок.
Об этом сообщает NHK.
На обновленных банкнотах изображены бизнесмен и государственный деятель Сибусава Эйити, педагог Цуда Умеко и бактериолог Китасато Сибасабуро.
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Дизайн купюр обновлен впервые с 2004 года. На банкноты нанесена голограмма нового типа, что усложняет их подделку, а цифры напечатаны крупным шрифтом, поэтому их легче прочесть.
В Японии впервые за 20 лет ввели в обращение новые банкноты
Ожидается, что новые банкноты появятся в обращении уже в среду после того, как Банк Японии доставит их в финансовые учреждения.
Правительство и Банк Японии планируют напечатать 7,48 млрд новых банкнот к марту следующего года.
По материалам:
Укрінформ
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