В Украине ввели в обращение новую памятную монету тиражом 10 млн штук — Finance.ua

В Украине ввели в обращение новую памятную монету тиражом 10 млн штук Сегодня 16:28

В Украине ввели в обращение новую памятную монету тиражом 10 млн штук, Фото: НБУ

Национальный банк Украины 25 июня 2024 ввел в обращение новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен «Медицинские силы Вооруженных Сил Украины».

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Дизайн монеты

Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

На реверсе монеты по кругу размещены надписи «профессионализм и милосердие» и «Медицинские силы Вооруженных сил Украины». В центре композиции рельефно изображена эмблема Командования Медицинских сил ВСУ, в основе которой — «британский» геральдический щит. Центральным элементом щита является крест, на который наложена стилизованная змея, обвивающая пернач. Крест символизирует признанный в Европе и мире знак всесторонней помощи и защиты, а обвивающая пернач змея — символ медицинских сил. На заднем плане схематически изображены пиксели камуфляжа.

Фото: НБУ

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Медицинские силы Вооруженных Сил Украины» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Оборот и реализация монеты

Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующей их выдачи клиентам. Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.

Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

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В то же время часть тиража оборотной памятной монеты «Медицинские силы Вооруженных Сил Украины» будет сформирована в специально оформленные ролики.

В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет «Медицинские силы Вооруженных Сил Украины». На специально оформленной сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещены изображения эмблемы Командования Медицинских сил ВСУ и элементы пиксельного камуфляжа. Тираж роликов — 20 тысяч штук.

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