В Украине ввели в обращение новую памятную монету тиражом 10 млн штук — Finance.ua
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В Украине ввели в обращение новую памятную монету тиражом 10 млн штук

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В Украине ввели в обращение новую памятную монету тиражом 10 млн штук
В Украине ввели в обращение новую памятную монету тиражом 10 млн штук, Фото: НБУ
Национальный банк Украины 25 июня 2024 ввел в обращение новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен «Медицинские силы Вооруженных Сил Украины».
Об этом сообщается на сайте НБУ.

Дизайн монеты

Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.
На реверсе монеты по кругу размещены надписи «профессионализм и милосердие» и «Медицинские силы Вооруженных сил Украины». В центре композиции рельефно изображена эмблема Командования Медицинских сил ВСУ, в основе которой — «британский» геральдический щит. Центральным элементом щита является крест, на который наложена стилизованная змея, обвивающая пернач. Крест символизирует признанный в Европе и мире знак всесторонней помощи и защиты, а обвивающая пернач змея — символ медицинских сил. На заднем плане схематически изображены пиксели камуфляжа.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Медицинские силы Вооруженных Сил Украины» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Оборот и реализация монеты

Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующей их выдачи клиентам. Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.
Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.
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В то же время часть тиража оборотной памятной монеты «Медицинские силы Вооруженных Сил Украины» будет сформирована в специально оформленные ролики.
В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет «Медицинские силы Вооруженных Сил Украины». На специально оформленной сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещены изображения эмблемы Командования Медицинских сил ВСУ и элементы пиксельного камуфляжа. Тираж роликов — 20 тысяч штук.
По материалам:
Finance.ua
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