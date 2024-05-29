Нацбанк презентовал новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен (фото) — Finance.ua

Нацбанк презентовал новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен (фото) Сегодня 17:46 — Личные финансы

Нацбанк презентовал новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен (фото), Фото: НБУ

Национальный банк 29 мая 2024 года презентовал новую оборотную памятную монету «Государственная специальная служба транспорта».

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Эта монета посвящена Государственной специальной службе транспорта — военному формированию в составе системы Министерства обороны Украины.

«Мы посвящаем военнослужащим Государственной специальной службы транспорта новую оборотную памятную монету. Каждый день она будет находиться в обращении и попадать в руки миллионов украинцев. Считаем честью именно так, в оборотной памятной монете, выразить благодарность и уважение к украинским военнослужащим, которые стоят на страже национальной безопасности и защищают украинскую транспорту инфраструктуру», — отметил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

Дизайн монеты

Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

На реверсе монеты по кругу размещены надписи «Государственная специальная служба транспорта» и лозунг военнослужащих: «Несокрушимые духом восстановят Украину!». В центре композиции рельефно изображена эмблема службы и схематический мост, что символизирует транспортную инфраструктуру Украины.

Фото: НБУ

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Государственная специальная служба транспорта» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Оборот и реализация монеты

Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СІТ-компании для последующей их выдачи клиентам. Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.

Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

Фото: НБУ

В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты «Государственная специальная служба транспорта» будет сформирована в специально оформленные ролики. В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет «Государственная специальная служба транспорта». На специально оформленной сувенирной бумаге, в которой упакован каждый ролик, размещены изображения эмблемы Государственной специальной службы транспорта и схематическое изображение моста, символизирующего транспортную инфраструктуру Украины. Тираж роликов — 20 тысяч штук.

В интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка реализация таких роликов оборотных памятных монет в сувенирной упаковке начнется с 30 мая 2024 года.

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