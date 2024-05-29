Нацбанк презентовал новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен (фото) — Finance.ua

Нацбанк презентовал новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен (фото)
Национальный банк 29 мая 2024 года презентовал новую оборотную памятную монету «Государственная специальная служба транспорта».
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Эта монета посвящена Государственной специальной службе транспорта — военному формированию в составе системы Министерства обороны Украины.
«Мы посвящаем военнослужащим Государственной специальной службы транспорта новую оборотную памятную монету. Каждый день она будет находиться в обращении и попадать в руки миллионов украинцев. Считаем честью именно так, в оборотной памятной монете, выразить благодарность и уважение к украинским военнослужащим, которые стоят на страже национальной безопасности и защищают украинскую транспорту инфраструктуру», — отметил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.
Дизайн монеты
Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.
На реверсе монеты по кругу размещены надписи «Государственная специальная служба транспорта» и лозунг военнослужащих: «Несокрушимые духом восстановят Украину!». В центре композиции рельефно изображена эмблема службы и схематический мост, что символизирует транспортную инфраструктуру Украины.
Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Государственная специальная служба транспорта» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.
Оборот и реализация монеты
Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СІТ-компании для последующей их выдачи клиентам. Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.
Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.
В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты «Государственная специальная служба транспорта» будет сформирована в специально оформленные ролики. В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет «Государственная специальная служба транспорта». На специально оформленной сувенирной бумаге, в которой упакован каждый ролик, размещены изображения эмблемы Государственной специальной службы транспорта и схематическое изображение моста, символизирующего транспортную инфраструктуру Украины. Тираж роликов — 20 тысяч штук.
В интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка реализация таких роликов оборотных памятных монет в сувенирной упаковке начнется с 30 мая 2024 года.
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