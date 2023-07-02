В Японии хотят внедрить искусственный интеллект для облегчения труда госслужащих — Finance.ua

В Японии хотят внедрить искусственный интеллект для облегчения труда госслужащих
Министр цифровизации Японии Таро Коно готов ввести использование искусственного интеллекта (ИИ) государственными служащими для повышения их производительности и улучшения условий труда.
Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что переутомление уже давно известно в центральных правительственных учреждениях Японии, что делает работу государственных служащих непопулярной на фоне нехватки рабочей силы.
Во время встречи с группой молодых госслужащих Коно проинформировали об использовании генеративного искусственного интеллекта для составления протоколов встреч и перевода документов на японский и другие языки.
Министр заявил, что готов ввести ИИ в центральных государственных учреждениях, если система сможет взять на себя некоторые задачи, выполняемые чиновниками, и поможет сделать их рабочие места более привлекательными.
По его словам, для улучшения условий труда в государственных учреждениях важно сократить задачи, снижающие продуктивность.
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