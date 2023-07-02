В Японии хотят внедрить искусственный интеллект для облегчения труда госслужащих — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Японии хотят внедрить искусственный интеллект для облегчения труда госслужащих

Технологии&Авто
12
В Японии хотят внедрить искусственный интеллект для облегчения труда госслужащих
В Японии хотят внедрить искусственный интеллект для облегчения труда госслужащих
Министр цифровизации Японии Таро Коно готов ввести использование искусственного интеллекта (ИИ) государственными служащими для повышения их производительности и улучшения условий труда.
Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что переутомление уже давно известно в центральных правительственных учреждениях Японии, что делает работу государственных служащих непопулярной на фоне нехватки рабочей силы.
Читайте также
Во время встречи с группой молодых госслужащих Коно проинформировали об использовании генеративного искусственного интеллекта для составления протоколов встреч и перевода документов на японский и другие языки.
Министр заявил, что готов ввести ИИ в центральных государственных учреждениях, если система сможет взять на себя некоторые задачи, выполняемые чиновниками, и поможет сделать их рабочие места более привлекательными.
По его словам, для улучшения условий труда в государственных учреждениях важно сократить задачи, снижающие продуктивность.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.