В Японии хотят внедрить искусственный интеллект для облегчения труда госслужащих — Finance.ua

В Японии хотят внедрить искусственный интеллект для облегчения труда госслужащих Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

В Японии хотят внедрить искусственный интеллект для облегчения труда госслужащих

Министр цифровизации Японии Таро Коно готов ввести использование искусственного интеллекта (ИИ) государственными служащими для повышения их производительности и улучшения условий труда.

Об этом сообщает NHK

Отмечается, что переутомление уже давно известно в центральных правительственных учреждениях Японии, что делает работу государственных служащих непопулярной на фоне нехватки рабочей силы.

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Во время встречи с группой молодых госслужащих Коно проинформировали об использовании генеративного искусственного интеллекта для составления протоколов встреч и перевода документов на японский и другие языки.

Министр заявил, что готов ввести ИИ в центральных государственных учреждениях, если система сможет взять на себя некоторые задачи, выполняемые чиновниками, и поможет сделать их рабочие места более привлекательными.

По его словам, для улучшения условий труда в государственных учреждениях важно сократить задачи, снижающие продуктивность.

Укрінформ По материалам:

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