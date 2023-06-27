В школах Японии разрешат ограниченное использование искусственного интеллекта — Finance.ua

В школах Японии разрешат ограниченное использование искусственного интеллекта Сегодня 02:17 — Технологии&Авто

В школах Японии разрешат ограниченное использование искусственного интеллекта

Министерство образования Японии разработало временные рекомендации по ограниченному использованию генеративного искусственного интеллекта (ИИ), такого как ChatGPT, в школах страны уже со следующего учебного года.

Об этом сообщает Kyodo

Ожидается, что рекомендации, которые Минобразования обсуждает с экспертами с мая, будут обнародованы в ближайшие дни еще до начала июля после учета всех выводов специалистов.

Как говорится в сообщении, японским школам будет разрешено ограниченное использование генеративного ИИ в процессе образования, например, чтобы помочь сформулировать больше идей для дискуссий в классе, увеличение практики общения на английском языке и т. д.

Неуместным в ведомстве по образованию считают использование учащимися ИИ для создания стихов или в художественной деятельности, а написанные генеративным ИИ творческие работы можно считать списыванием, если учащиеся будут выдавать их за свои.

Совершенно запрещено использовать ИИ на экзаменах, когда измеряется академическая успешность учащихся.

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В проекте говорится, что важно воспитывать у учащихся умение продуманно использовать генеративный ИИ, чтобы предотвратить его потенциальное негативное влияние на навыки критического мышления и креативность детей, а также утечки персональных данных и нарушение авторских прав, для чего учителя должны учить учащихся не вводить личную или конфиденциальную информацию в генеративных программах ИИ.

Отдельное внимание уделено использованию ИИ учителями, чтобы уменьшить нагрузку на них при выполнении рутинных задач. Например, создание проектов программ спортивных дней, составление экзаменационных вопросов или написание сообщения родителям. Однако в таких случаях учителя должны будут редактировать и проверять содержание написанного.

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ChatGPT, разработанный американской технологической компанией OpenAI, и другие генеративные программы искусственного интеллекта способны обучаться с использованием огромных объемов данных из Интернета и могут обрабатывать и симулировать разговоры с пользователями или создавать изображения на основе инструкций пользователей.

Укрінформ По материалам:

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