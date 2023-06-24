В автомобилях Mercedes появится ChatGPT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В автомобилях Mercedes появится ChatGPT

Технологии&Авто
25
В автомобилях Mercedes появится ChatGPT
В автомобилях Mercedes появится ChatGPT
Автопроизводитель Mercedes-Benz использует службу Azure OpenAI от Microsoft, чтобы интегрировать ChatGPT в голосовой ассистент в своих автомобилях.
Как сообщает Engadget, изначально он будет доступен в рамках трехмесячного бета-тестирования для клиентов из США в некоторых моделях автомобилей. Но в Mercedes говорят, что в будущем рассмотрят возможность более широкого и более постоянного внедрения.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Интеграция ChatGPT может сделать так, что голосовой помощник автопроизводителя Hey Mercedes вместо ответов на простые и заранее запрограммированные команды сможет вести естественные разговоры практически на любую тему и задавать контекстные вопросы.
Кроме того, в Mercedes добавляют, что «исследуют» плагины ChatGPT, которые позволяют выполнять такие задачи, как бронирование столиков в ресторане или бронирование билетов в кино на естественном языке.
Место для вашей рекламы
Mercedes и Microsoft рекламируют «безопасность, конфиденциальность и надежность» Azure для защиты данных корпоративного уровня. Тем не менее, компании уточняют, что ваши разговоры будут «храниться в интеллектуальном облаке Mercedes-Benz, где они анонимизируются и анализируются».
«Иными словами, предположим, что люди будут прослушивать ваши записи для обучения и анализа данных, поэтому будьте осторожны, не рассказывая что-нибудь частное или то, что может идентифицировать вас лично», — отмечает Engadget.
Трехмесячная бета-версия началась 16 июня и охватит только избранные модели автомобилей Mercedes, в которых установлена ​​информационно развлекательная система MBUX.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.