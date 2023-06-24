В автомобилях Mercedes появится ChatGPT — Finance.ua

В автомобилях Mercedes появится ChatGPT 24.06.2023, 00:14 — Технологии&Авто

В автомобилях Mercedes появится ChatGPT

Автопроизводитель Mercedes-Benz использует службу Azure OpenAI от Microsoft, чтобы интегрировать ChatGPT в голосовой ассистент в своих автомобилях.

Как сообщает Engadget, изначально он будет доступен в рамках трехмесячного бета-тестирования для клиентов из США в некоторых моделях автомобилей. Но в Mercedes говорят, что в будущем рассмотрят возможность более широкого и более постоянного внедрения.

Интеграция ChatGPT может сделать так, что голосовой помощник автопроизводителя Hey Mercedes вместо ответов на простые и заранее запрограммированные команды сможет вести естественные разговоры практически на любую тему и задавать контекстные вопросы.

Кроме того, в Mercedes добавляют, что «исследуют» плагины ChatGPT, которые позволяют выполнять такие задачи, как бронирование столиков в ресторане или бронирование билетов в кино на естественном языке.

Mercedes и Microsoft рекламируют «безопасность, конфиденциальность и надежность» Azure для защиты данных корпоративного уровня. Тем не менее, компании уточняют, что ваши разговоры будут «храниться в интеллектуальном облаке Mercedes-Benz, где они анонимизируются и анализируются».

«Иными словами, предположим, что люди будут прослушивать ваши записи для обучения и анализа данных, поэтому будьте осторожны, не рассказывая что-нибудь частное или то, что может идентифицировать вас лично», — отмечает Engadget.

Трехмесячная бета-версия началась 16 июня и охватит только избранные модели автомобилей Mercedes, в которых установлена ​​информационно развлекательная система MBUX.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.