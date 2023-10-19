В Xiaomi анонсировали новую операционную систему HyperOS взамен MIUI — Finance.ua
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В Xiaomi анонсировали новую операционную систему HyperOS взамен MIUI

Технологии&Авто
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17 октября 2023 года CEO китайской Xiaomi Лей Цзунь объявил о новой операционной системе для мобильных устройств HyperOS, которая заменит традиционную MIUI. Она работала в устройствах Xiaomi более 13 лет.
Об этом пишет Ain.ua.
HyperOS будет работать на устройствах Xiaomi 14 и дальше, начиная с ноября или декабря 2023 года. Сначала в Китае, а затем обещают международный запуск, но он состоится уже в 2024 году.
В общем, о новой операционке озвучивают мало деталей. В компании работали над ней еще с 2017 года и обещают гиперпродуктивность, гибкость и связь с полностью новой архитектурой.
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Операционная система MIUI, базирующаяся на Android, работала на смартфонах этого бренда около 13 лет. Ее последняя версия, MIUI 14, запустилась в декабре 2022 года, на ней работают флагманские модели бренда, в том числе Xiaomi 13 Pro.
По материалам:
Ain.Ua
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