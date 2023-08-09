В WhatsApp появилась новая функция — Finance.ua

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В WhatsApp появилась новая функция

Технологии&Авто
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В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp представил новую функцию — общий доступ к экрану во время видеовызовов.
Об этом сообщает TechCrunch.
Новая функция, анонсированная генеральным директором Meta Марком Цукербергом, позволит пользователям делиться своими документами, фотографиями и даже корзиной для покупок с контактами, доступными во время видеозвонков.
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Совместный доступ к экрану можно включить, нажав кнопку «Поделиться». Пользователи могут предоставить доступ к определенному приложению или ко всему экрану.
Кроме того, WhatsApp запустил поддержку видеозвонков в альбомном режиме.
Новая функция вскоре станет доступной для всех пользователей iOS, Android и Windows.

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По материалам:
Укрінформ
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