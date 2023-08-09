В WhatsApp появилась новая функция — Finance.ua

В WhatsApp появилась новая функция Сегодня 22:17 — Технологии&Авто

В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp представил новую функцию — общий доступ к экрану во время видеовызовов.

Об этом сообщает TechCrunch

Новая функция, анонсированная генеральным директором Meta Марком Цукербергом, позволит пользователям делиться своими документами, фотографиями и даже корзиной для покупок с контактами, доступными во время видеозвонков.

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Совместный доступ к экрану можно включить, нажав кнопку «Поделиться». Пользователи могут предоставить доступ к определенному приложению или ко всему экрану.

Кроме того, WhatsApp запустил поддержку видеозвонков в альбомном режиме.

Новая функция вскоре станет доступной для всех пользователей iOS, Android и Windows.

Укрінформ По материалам:

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