В бета-версии WhatsApp появилась функция видеосообщений — Finance.ua
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В бета-версии WhatsApp появилась функция видеосообщений

Технологии&Авто
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В бета-версии WhatsApp появилась функция видеосообщений
В бета-версии WhatsApp появилась функция видеосообщений
В бета-версии WhatsApp появилась новая функция, которую ожидали многие пользователи. Речь идет о возможности отправки видеосообщений.
Об этом сообщает WABetaInfo.
В новой бета-версии WhatsApp эта функция доступна как для iOS, так и для Android. Она позволяет отправлять видео сообщения продолжительностью до 60 секунд. Ранее в этом мессенджере можно было отправлять только текстовые и аудиосообщения.
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Эта функция доступна для выбранных бета-тестеров и в течение следующих недель будет постепенно распространена для большего количества пользователей.
Видеосообщения в чатах выглядят подобно другим мессенджерам с такой функцией — в форме круга. Нажав на круг, можно просмотреть видео в полноэкранной версии.
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Чтобы проверить, включена ли возможность записи видеосообщения для вашей учетной записи, нужно просто нажать кнопку микрофона на панели чата в любом разговоре: если она превращается в кнопку видеокамеры, то уже можно записывать видеосообщения.
Напомним, в прошлом году мессенджер WhatsApp получил обновление, которого пользователи долго ждали. Благодаря новой функции пользователи iPhone могут передать историю чатов, фото, видео, голосовых сообщений с Android на iPhone.
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Также у WhatsApp появилась функция «Написать себе» (Message Yourself). По сути это чат, который виден только вам. Вы можете отправлять заметки, напоминания, ссылки и любую другую информацию, которую хотите сохранить.

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По материалам:
РБК-Україна
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