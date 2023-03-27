WhatsApp презентовал новое приложение для Windows — Finance.ua

WhatsApp презентовал новое приложение для Windows Сегодня 05:17 — Технологии&Авто

WhatsApp презентовал новое приложение для Windows

WhatsApp выпустил новое приложение для пользователей Windows. Новшеств много, и по сути — это совершенно новое приложение.

Как сообщил руководитель компании Марк Цукерберг, новая программа отображает интерфейс WhatsApp, но приложение будет работать быстрее, чем когда-либо.

Важно, что теперь WhatsApp может составить конкуренцию Zoom, ведь в одном аудиозвонке могут участвовать до 32 человек и до восьми человек в видеочате.

Кроме того, в десктопном WhatsApp — обновленная синхронизация между устройствами и доступное сквозное шифрование сообщений. Это означает, что личные сообщения, фотографии, видеоклипы, голосовые заметки и звонки недоступны никому, кроме вас и того, кому вы их отправили. Даже WhatsApp не имеет к ним доступа.

Загрузить новое приложение WhatsApp для Windows можно из Microsoft Store

НВ По материалам:

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