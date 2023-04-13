В ВР вернутся к идее дополнительного налогообложения украинских «дочек» российских компаний — Гетманцев Сегодня 12:00 — Фондовый рынок

В ВР вернутся к идее дополнительного налогообложения украинских «дочек» российских компаний — Гетманцев

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике в ближайшее время вернется к рассмотрению законопроекта № 7232 о внедрении дополнительного налогообложения доходов компаний, продолжающих работу на рынке рф, сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.

«Очевидно, подавляющее большинство выступает за возвращение к вопросу о дополнительном налогообложении доходов компаний, не покинувших территорию рф после 24 февраля 2022 года. Поэтому в ближайшее время вернемся к рассмотрению законопроекта на комитете», — написал Гетманцев в среду после проведения собственного опроса в телеграмм-канале.

Он напомнил, что ровно год назад Верховная Рада приняла за основу законопроект № 7232 о дополнительном налогообложении компаний, которые не прекратили свой бизнес в россии, но вызвал дискуссию и его отложили.

По словам Гетманцева, таблица ко второму чтению готова и находится на сайте Верховной Рады. «Однако, очевидно, требует обновления», — отметил глава комитета.

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Среди конкретных компаний, которые остаются на российском рынке и продолжают финансировать свои налоги российского агрессора, он назвал Nestle, Kimberly-Clark, Райффайзен, Philip Morris.

Как сообщалось, этот законопроект предусматривает применение при налогообложении в Украине международных компаний, подразделения которых продолжают работать в рф, коэффициента 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество.

Законопроект также предусматривает предоставление субъектами хозяйствования, связанными экономическими связями с государством-агрессором, уведомления об обретении такого статуса для применения увеличенного налогового бремени, предусмотренного этим законом.

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Несколькими неделями ранее заместитель председателя комитета Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению этого законопроекта предлагается ряд изменений. Среди них — обязательное указание связей с рф в маркировке и рекламе товаров таких компаний, потеря льгот на «Дія.Сити», «инвестнянь», налоговых льгот на прямые налоги, а также невозможность получить лицензию на азартные игры.

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