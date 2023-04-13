Голосование в Раде не гарантирует возобновления военных доплат в сумме 30 000 грн — Гетманцев — Finance.ua
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Голосование в Раде не гарантирует возобновления военных доплат в сумме 30 000 грн — Гетманцев

Казна и Политика
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Голосование в Раде не гарантирует возобновления военных доплат в сумме 30 000 грн — Гетманцев
Голосование в Раде не гарантирует возобновления военных доплат в сумме 30 000 грн — Гетманцев
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что голосование в Верховной Раде по возобновлению дополнительных выплат военным не гарантирует, что оно будет осуществлено.
Об этом он рассказал в эфире «Свобода. Утро».
Гетманцев отметил, что поправка нардепа и экс-главы украинского парламента Дмитрия Разумкова в законопроект № 8312 фактически предлагает возврат дополнительных выплат военным в размере 30 000 гривен без учета источника финансирования.
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«Он предусмотрел расходы бюджета на 154 миллиарда, а компенсаторов — за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тысяч гривен — он насчитывает всего два с половиной миллиарда. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами. 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять», — сказал глава комитета.
Поэтому, объяснил Гетманцев, дополнительные выплаты военнослужащим вернут только при условии, что удастся изыскать на это средства.
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Гетманцев подчеркнул, что хотел бы, чтобы Дмитрий Разумков показал ему расчеты.
«И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим», — пообещал он.
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Напомним, с 1 февраля 2023 года военнослужащим, находящимся вне зоны боевых действий, не будет начисляться дополнительное денежное довольствие в размере 30 тысяч гривен. В то же время им планируют увеличить ежемесячную заработную плату.
После шквала критики этого решения, 10 апреля парламентарии Верховной Рады большинством проголосовали за возвращение выплат военным в размере 30 тысяч гривен. Это касается не только защитников ВСУ, но и сотрудников ГСЧС и полицейских.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Bykvu
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