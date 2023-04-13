Голосование в Раде не гарантирует возобновления военных доплат в сумме 30 000 грн — Гетманцев Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Голосование в Раде не гарантирует возобновления военных доплат в сумме 30 000 грн — Гетманцев

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что голосование в Верховной Раде по возобновлению дополнительных выплат военным не гарантирует, что оно будет осуществлено.

Об этом он рассказал в эфире «Свобода. Утро».

Гетманцев отметил, что поправка нардепа и экс-главы украинского парламента Дмитрия Разумкова в законопроект № 8312 фактически предлагает возврат дополнительных выплат военным в размере 30 000 гривен без учета источника финансирования.

«Он предусмотрел расходы бюджета на 154 миллиарда, а компенсаторов — за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тысяч гривен — он насчитывает всего два с половиной миллиарда. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами. 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять», — сказал глава комитета.

Поэтому, объяснил Гетманцев, дополнительные выплаты военнослужащим вернут только при условии, что удастся изыскать на это средства.

Гетманцев подчеркнул, что хотел бы, чтобы Дмитрий Разумков показал ему расчеты.

«И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим», — пообещал он.

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Напомним, с 1 февраля 2023 года военнослужащим, находящимся вне зоны боевых действий, не будет начисляться дополнительное денежное довольствие в размере 30 тысяч гривен. В то же время им планируют увеличить ежемесячную заработную плату.

После шквала критики этого решения, 10 апреля парламентарии Верховной Рады большинством проголосовали за возвращение выплат военным в размере 30 тысяч гривен. Это касается не только защитников ВСУ, но и сотрудников ГСЧС и полицейских.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Bykvu По материалам:

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