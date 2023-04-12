В Раду внесли постановление, блокирующее возвращение 30 тыс. грн доплат военным — Finance.ua

В Раду внесли постановление, блокирующее возвращение 30 тыс. грн доплат военным Сегодня 15:46 — Казна и Политика

В Раду внесли постановление, блокирующее возвращение 30 тыс. грн доплат военным

Народный депутат Владимир Цабаль 11 апреля зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления № 8312-П , которым предлагает отменить решение парламента о принятии во втором чтении законопроекта № 8312 относительно совершенствования правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения.

Указанный проект закона содержит правку, предусматривающую возвращение 30 тыс. грн доплат военнослужащим до конца действия военного положения.

Как рассказал заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, спикер Руслан Стефанчук не сможет подписать проект закона с указанной поправкой до рассмотрения постановления в зале.

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«В Раду внесли блокирующее постановление относительно законопроекта № 8312. Это именно тот закон, с которым прошла правка о возвращении выплат и ограничении зарплат. Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не имеет права подписать закон. А этого в ближайшие недели не будет из-за графика заседаний парламента», — отметил нардеп.

Напомним, 10 апреля Верховная Рада проголосовала за исправление, предусматривающее возвращение 30 тыс. грн доплат военным до конца действия военного положения. Прибавку возвращают за счет сокращения зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат или до 67 000 грн). А для этого нужно будет менять бюджет.

В финансовом комитете парламента подсчитали, что возвращение премий требует более 152 млрд грн дополнительных расходов ежегодно. При этом ограничение зарплат госслужащих сэкономит всего 2% от суммы.

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УБР По материалам:

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