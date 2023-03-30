Гетманцев рассказал, есть ли перспектива полного введения налога на выведенный капитал — Finance.ua
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Гетманцев рассказал, есть ли перспектива полного введения налога на выведенный капитал

Казна и Политика
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Гетманцев рассказал, есть ли перспектива полного введения налога на выведенный капитал
Гетманцев рассказал, есть ли перспектива полного введения налога на выведенный капитал
Перспектива полного введения налога на выведенный капитал и замена им налога на прибыль не отвечает евроинтеграционным обязательствам Украины, а также интересам бизнеса.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава финансового комитета парламента, нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.
Депутат напомнил, что налог на выведенный капитал реализован в Дія.City. В этом специальном налоговом режиме для IT-компаний низкие ставки по налогу на доходы физических лиц — 6,5% и налог на выведенный капитал предусмотрен как опция.
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Почему я говорю об этом в контексте налога на выведенный капитал? Потому что на сегодняшний день мы имеем 500 резидентов в Дія.City. Минцифры считает, что у нас всего 5 000 компаний (и групп компаний), занимающихся IT, а резидентами стали 500. Но из этих 500 перешли на налог на выведенный капитал 225 компаний. При том, что некоторые компании, перейдя на этот режим, потом отказываются от него. Это говорит о том, что люди считают для себя последствия не на уровне болтовни в соцсетях, а на цифрах. IT-бизнес — один из самых продвинутых бизнесов в части экспериментов. И вот они не выбирают этот налог, а остаются на налоге на прибыль. Это о том, как этот налог воспринимает бизнес", — рассказал Гетманцев.
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Нардеп также отметил, что Украина в рамках обязательств перед Евросоюзом должна ввести налог на прибыль предприятий, который есть в ЕС.
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На вопрос, закрыта ли в таком случае тема с налогом на выведенный капитал, Гетманцев ответил: «По крайней мере, мы можем говорить о каком-то частичном введении. Мы, кстати, были готовы ввести его для предприятий с оборотом до 200 или 500 млн гривен. До войны я так предлагал в законе о реформе налогообложения доходов физических лиц. Мы можем обсуждать объем, но в любом случае я не думаю, что перспектива его полного введения, замены им налога на прибыль отвечает не только нашим евроинтеграционным обязательствам, но и интересам бизнеса».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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