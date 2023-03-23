Сделать Украину конкурентной: Ермак рассказал о проекте налоговой реформы — Finance.ua

Сделать Украину конкурентной: Ермак рассказал о проекте налоговой реформы
После победы на российском агрессоре на поле боя одной из ключевых задач будет восстановление страны, для этого необходимо создать благоприятные налоговые условия.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в послании к Ukrainian tax reform and anti-corruption summit, сообщили Укринформу в ОП.
«Для нас крайне важно привлечь к построению новой страны как внешних, так и внутренних инвесторов. А для этого нужно создать лучшие условия ведения бизнеса. И среди них модель налогообложения — одна из важнейших», — сказал Ермак.
Руководитель ОП настаивает, что до победы нужно наработать такую модель налогообложения, которая позволит создать наиболее привлекательные для стран-конкурентов условия для ведения бизнеса.
«Мало предложить налоговые условия не хуже, чем у соседей. Они должны быть намного лучше. В глобальной конкуренции за инвестиции Украина должна стать чемпионом. В то же время наша реформа должна раз и навсегда устранить коррупцию из налоговой сферы», — подчеркнул Ермак.
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По сообщению, послание руководителя Офиса главы государства к участникам саммита было зачитано модератором.
В Киеве в четверг проходит Ukrainian tax reform and anti-coruption summit. Это платформа для обсуждения нового общественного договора между государством и бизнесом: налоговая реформа, которая поддержит украинский бизнес в военное время и создаст условия для вывода экономики из тени и преодоления коррупции в налоговой системе. Мероприятие проходит под патронатом Офиса Президента.
Справка Finance.ua:
- ранее в ОП сообщали, что работа над законопроектом о налоговой реформе в Украине подходит к концу, после согласования с Международным валютным фондом проект будет передан в Верховную Раду. Поэтому реформа будет проведена уже в этом году;
- по словам заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, проведение налоговой реформы устранит коррупцию в налоговой сфере и сравняет условия ведения бизнеса для всех участников рынка.
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