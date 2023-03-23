Сделать Украину конкурентной: Ермак рассказал о проекте налоговой реформы — Finance.ua

Сделать Украину конкурентной: Ермак рассказал о проекте налоговой реформы Сегодня 12:17

После победы на российском агрессоре на поле боя одной из ключевых задач будет восстановление страны, для этого необходимо создать благоприятные налоговые условия.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в послании к Ukrainian tax reform and anti-corruption summit, сообщили Укринформу в ОП.

«Для нас крайне важно привлечь к построению новой страны как внешних, так и внутренних инвесторов. А для этого нужно создать лучшие условия ведения бизнеса. И среди них модель налогообложения — одна из важнейших», — сказал Ермак.

Руководитель ОП настаивает, что до победы нужно наработать такую модель налогообложения, которая позволит создать наиболее привлекательные для стран-конкурентов условия для ведения бизнеса.

«Мало предложить налоговые условия не хуже, чем у соседей. Они должны быть намного лучше. В глобальной конкуренции за инвестиции Украина должна стать чемпионом. В то же время наша реформа должна раз и навсегда устранить коррупцию из налоговой сферы», — подчеркнул Ермак.

По сообщению, послание руководителя Офиса главы государства к участникам саммита было зачитано модератором.

В Киеве в четверг проходит Ukrainian tax reform and anti-coruption summit. Это платформа для обсуждения нового общественного договора между государством и бизнесом: налоговая реформа, которая поддержит украинский бизнес в военное время и создаст условия для вывода экономики из тени и преодоления коррупции в налоговой системе. Мероприятие проходит под патронатом Офиса Президента.

Справка Finance.ua:

ранее в ОП сообщали, что работа над законопроектом о налоговой реформе в Украине подходит к концу, после согласования с Международным валютным фондом проект будет передан в Верховную Раду. Поэтому реформа будет проведена уже в этом году;

по словам заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, проведение налоговой реформы устранит коррупцию в налоговой сфере и сравняет условия ведения бизнеса для всех участников рынка.

Укрінформ По материалам:

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