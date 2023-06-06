В ВР предлагают существенно повысить ставки акциза на автогаз и дизтопливо с 1 июля — Finance.ua

В ВР предлагают существенно повысить ставки акциза на автогаз и дизтопливо с 1 июля Сегодня 14:24 — Казна и Политика

В ВР предлагают существенно повысить ставки акциза на автогаз и дизтопливо с 1 июля

Новые ставки акцизного налога на автогаз и дизтопливо могут значительно возрасти в Украине уже с 1 июля.

Об этом говорится в законопроекте № 9348 , текст которого появился на сайте Верховной Рады.

В сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, который частично возвращает акцизный налог на горючее за исключением горючего на нужды военных. Этим же законом возврат акцизов на «довоенный» уровень отсрочен до 1 июля этого года.

После 1 июля ставка НДС вернется к уровню 20%, которой она была до введения льгот в марте прошлого года, а акцизы — до 213 евро и 140 евро за 1000 л на бензин и дизель соответственно.

Законопроект № 9348 — альтернативен принятым в прошлом году изменениям и предусматривает, что акцизы на автогаз и дизельное топливо возрастут больше, чем составляли до большой войны. При этом на бензины — уменьшатся.

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Как отмечается в пояснительной записке , на сегодняшний день значительно более низкая ставка акцизного налога на сжиженный газ делает этот продукт значительно более привлекательным для потребителя по сравнению с бензином. В свою очередь, на сегодняшний день рынок сжиженного газа является импортозависимым.

В то же время имеющиеся в наличии нефтеперерабатывающие мощности Украины способны обеспечивать внутренний рынок бензинов в полном объеме.

Законопроектом предлагается выровнять перекос между ставками акцизного налога между бензином, дизтопливом и сжиженным газом. Выравнивание должно произойти путем повышения ставок.

Проект предлагает установить следующие ставки акцизного налога:

для бензинов — 175 евро за 1000 литров,

дизельное топливо — 175 евро за 1000 литров,

газ сжиженный — 129,5 евро за 1000 литров.

Как ожидает автор законопроекта, член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Марьян Заблоцкий, такие ставки попутно обеспечат поступления в государственный бюджет в размере 6,4 млрд грн ежемесячно, что на 1,2 млрд грн больше в сравнении со ставками действующей редакции Налогового кодекса.

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Начиная с 30 сентября 2022 года временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, но не долее чем до 1 июля 2023 года, введены следующие ставки акцизного налога:

на бензины моторные, тяжелые дистилляты — 100,00 евро за 1000 литров;

на биодизель и его смеси, а также на топливо моторное альтернативное — 100,00 евро за 1000 литров,

на сжиженный газ, бутан, изобутан — 52 евро за 1000 литров.

Кроме того, на сегодняшний день действуют изменения по налогу на добавленную стоимость. Законом была установлена ставка НДС в размере 7% на операции по ввозу на таможенную территорию Украины и операции по поставке на таможенной территории Украины отдельных видов горючего и нефтепродуктов. Срок действия указанной ставки НДС (7%) ограничен периодом действия военного положения, но не долее чем 1 июля 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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