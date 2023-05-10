Правительство запретило импорт топлива неопределенного происхождения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство запретило импорт топлива неопределенного происхождения

Энергетика
20
Кабинет Министров дополнил постановление № 1147 с целью заблокировать попадание российского топлива, нефти и нефтепродуктов в Украину.
Об этом сообщил заместитель Министра энергетики Николай Колесник в фейсбуке.
Запрет будет касаться следующих видов товаров:
  • нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов);
  • нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), кроме сырых; продукты, в другом месте не указанные, с содержанием 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (минералов), причем эти нефтепродукты являются основными составными частями продуктов; отработанные нефтепродукты;
  • газы нефтяные и другие углеводороды в газообразном состоянии;
  • топливо моторное альтернативное, в другом месте не указанное;
  • биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
«Теперь топливо неопределенного происхождения не сможет попасть на украинский рынок. Это еще один весомый шаг для защиты наших национальных интересов и суверенитета», — пишет Колесник.
Отмечается, что проект решения сформирован после консультаций с участниками рынка и активного взаимодействия Министерства экономики Украины, Министерства энергетики Украины и Гостаможслужбы.
«Важно держать общую позицию в дипломатическом диалоге со странами соседями относительно аналогичны мер», — подчеркнул заместитель Минэнерго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.