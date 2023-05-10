Правительство запретило импорт топлива неопределенного происхождения — Finance.ua

Правительство запретило импорт топлива неопределенного происхождения
Кабинет Министров дополнил постановление № 1147 с целью заблокировать попадание российского топлива, нефти и нефтепродуктов в Украину.
Об этом сообщил заместитель Министра энергетики Николай Колесник в фейсбуке.
Запрет будет касаться следующих видов товаров:
- нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов);
- нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), кроме сырых; продукты, в другом месте не указанные, с содержанием 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (минералов), причем эти нефтепродукты являются основными составными частями продуктов; отработанные нефтепродукты;
- газы нефтяные и другие углеводороды в газообразном состоянии;
- топливо моторное альтернативное, в другом месте не указанное;
- биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
«Теперь топливо неопределенного происхождения не сможет попасть на украинский рынок. Это еще один весомый шаг для защиты наших национальных интересов и суверенитета», — пишет Колесник.
Отмечается, что проект решения сформирован после консультаций с участниками рынка и активного взаимодействия Министерства экономики Украины, Министерства энергетики Украины и Гостаможслужбы.
«Важно держать общую позицию в дипломатическом диалоге со странами соседями относительно аналогичны мер», — подчеркнул заместитель Минэнерго.
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