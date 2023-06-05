Назван главный секрет экономии топлива при езде по трассе — Finance.ua

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Назван главный секрет экономии топлива при езде по трассе

Технологии&Авто
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Оптимальный, то есть самый низкий расход топлива при движении по трассе достигается на скорости от 90 до 110 км/ч.
Как известно, расход, обычно указываемый в руководстве по эксплуатации автомобиля, на самом деле является минимально возможным значением, которое достигается только при определенных условиях.
Так, например, в режиме езды «газ в пол» или тогда, когда водитель просто динамично водит авто, сэкономить топливо точно не получится.
Главный метод экономии топлива — это не нестись без причины, не нажимать газ на полную, как любят многие наши водители.
Инженеры давно подсчитали, что на скорости от 90 до 110 километров в час достигается оптимальный расход топлива. Как ни странно, дорожные знаки на наших трассах подсказывают водителю, с какой скоростью нужно ехать, чтобы бережно расходовать топливо и при этом не нарушать ПДД.
Напомним, с июля на украинских АЗС может значительно подорожать горючее. Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн говорит, что литр бензина А-95 подорожает на 9−11 грн до 54,5−56,5 грн, дизельного топлива — на 6−8 грн до 51,9−53,9 грн, сжиженного газа — на 2−3 грн до 23,8−24,8 грн.
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По материалам:
MMR
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