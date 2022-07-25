В ВР объяснили, почему отменили сохранение мобилизованным среднего заработка — Finance.ua

В ВР объяснили, почему отменили сохранение мобилизованным среднего заработка Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Мобилизированные работники в Украине на время призыва теряют гарантию сохранения среднего заработка, поскольку это большая нагрузка на бизнес.

Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов — автор принятого и подписанного президентом закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений» (№ 7251) в эфире информационного телемарафона.

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«Этой нормы (об отмене среднего заработка мобилизованным — ред.) не было в первоначальном законопроекте, когда его вносили. Но поправка была вынужденно принята, поскольку сейчас государство не компенсирует бизнесу выплаты среднего заработка. Сейчас очень большая нагрузка на бизнес из-за прекращения логистики, проблем с рынками сбыта, проблем со снабжением комплектующих... Учитывая указанное, это было предложение бизнеса», — отметил он.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений;

в частности, законом № 7251 предусматривается освобождение работодателя от обязанности сохранения среднего заработка работникам, призванным на военную службу;

в то же время, закон гарантирует со стороны работодателя сохранять таким работникам их рабочее место и должность;

Верховная Рада 1 июля приняла закон, отменяющий сохранение мобилизованным среднего заработка (№ 7251);

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля подписал закон.

УНІАН По материалам:

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