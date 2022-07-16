Сколько зарабатывают мобилизованные и добровольцы — Finance.ua
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Сколько зарабатывают мобилизованные и добровольцы

Личные финансы
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За гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, сохраняется рабочее место и средний заработок на предприятии.
Кроме того, мобилизованные имеют право получать денежное довольствие в полном объеме, учитывая все надбавки и премии, на уровне военнослужащих-контрактников в соответствии с должностями и воинскими званиями.
На них также распространяются законы «О воинской обязанности и военной службе», «О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей».
Поэтому в вопросе денег мобилизованные украинцы ничем не отличаются от граждан, подписавших контракт о военной службе.
То же касается добровольцев, записавшихся в ряды Территориальной обороны, ведь ТрО — это отдельный род сил Вооруженных сил Украины, граждане также подписывают контракт на прохождение военной службы (минимальный срок для рядового состава — 3 года).
А вот подписавшие контракт на службу в ДФТГ — добровольческом формировании территориальных громад — на практике никакого денежного довольствия не получают, хотя и следовало бы. Содержатся эти формирования на средства территориальной громады. Такой контракт может быть расторгнут в любое время — это, пожалуй, ключевое отличие от всех других контрактов по военной службе.
Читайте больше в нашем материале:

Сколько зарабатывают военнослужащие

По материалам:
Finance.ua
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