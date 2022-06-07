В ВР хотят повысить защиту права украинцев на труд — Finance.ua

В ВР хотят повысить защиту права украинцев на труд

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В ВР хотят повысить защиту права украинцев на труд

В Верховной Раде Украины 3 июня зарегистрирован законопроект № 7433 «О внесении изменений в Закон Украины „О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“ и некоторых других законов Украины, касающихся защиты прав физических лиц во время военного положения и упрощения учета рабочих мест для лиц с инвалидностью».

Инициатор законопроекта — председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По словам Гетманцева, цель документа — улучшение условий для защиты прав физических лиц на труд и социальную защиту путем обеспечения своевременности учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также расширение направлений использования информации, содержащейся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, в частности для обеспечения трудовых прав работников и лиц с инвалидностью и упрощения отчетности для работодателей.

Что предлагается:

обеспечение обмена информацией между Государственным реестром страхователей и застрахованных лиц и Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью, что позволит отменить для работодателей необходимость отдельного учета в таком Фонде и подачи отчетности с целью соблюдения квот по трудоустройству инвалидов;

возможность для лиц с инвалидностью, в случае пропуска срока осмотра медико-социальной экспертизы для продолжения выплаты пенсии по инвалидности такого повторного осмотра в срок не позднее 1 месяца после завершения или отмены военного положения;

обеспечение во время действия в Украине военного положения и в течение одного месяца после его прекращения лицам в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся на дневной форме обучения в учебных заведениях, назначения пенсий в случае потери кормильца и выплаты ранее назначенной на основании данных об обучении на дневной форме обучения в 2022 году, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования;

устанавливается, что назначение пенсий внутренне перемещенным лицам, не имеющим документов, и/или относительно которых отсутствуют сведения о периодах страхового стажа, трудовой деятельности на период действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены, осуществляется на основании сведений, имеющихся в наличии в соответствующих электронных государственных реестрах.

обеспечивается цифровизация учета трудовой деятельности работников. В частности, работодатель или само лицо в случае отсутствия соответствующих сведений в реестре застрахованных лиц сможет подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины сведения о перемещении из одного структурного подразделения в другое или переводе на другую постоянную должность или работу, увольнении, возобновлении на работе, приостановлении/восстановлении действия трудового договора, а также о присвоении, изменении или лишении ранга, разряда, класса, звания, категории, принесении присяги, стажировки, обучения и т.д. Такой подход позволит полностью отказаться от бумажных трудовых книжек и позволит работникам лучше защищать свои права, а также упростит для них необходимость подтверждения соответствующих сведений в будущем.

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