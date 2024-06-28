В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов — исследование KSE Сегодня 14:32 — Казна и Политика

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов — исследование KSE

Строительная отрасль Украины имеет все шансы стать одним из драйверов восстановления и роста экономики страны в послевоенный период. Сейчас известно о 500 миллионах долларов инвестиций в строительный сектор. Достаточно ли этого?

Об этом говорится в исследовании , которое проводит Киевская школа экономики. Один из главных выводов: для восстановления необходимы частные инвестиции.

KSE оценили довоенное состояние строительной отрасли и влияние на нее полномасштабного вторжения, определили уровень предварительных разрушений украинской инфраструктуры и наиболее необходимые материалы для восстановления.

По данным Всемирного банка, общая стоимость восстановления и отстройки в Украине составляет 486 миллиардов долларов. В то время как по словам главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, для восстановления части инфраструктуры, которая упоминается в отчетах Всемирного банка, нужно около 65 миллиардов долларов только на строительные материалы.

«Война, развязанная рф против нашего государства, привела к разрушению более 200 тысяч жилых зданий, сотен школ, учреждений здравоохранения, десятков тысяч километров дорог, мостов и других инфраструктурных объектов. Все это необходимо отстроить, и трудно переоценить роль качественных строительных материалов в этом процессе», — комментирует Виктория Куликова, руководитель Департамента Комитетов ЕБА.

Подавляющее большинство необходимых стройматериалов может быть изготовлено в Украине: это обойдется стране дешевле импорта, создаст дополнительные рабочие места и увеличит налоги в госбюджет. Удельный вес отечественных стройматериалов в общем потреблении в Украине превышает 90% и этот показатель может быть сохранен при росте темпов строительства, о чем свидетельствует метаанализ литературы и мнений экспертов сектора в рамках исследования. Среди наиболее востребованных материалов для восстановления — цемент, бетон, металлоконструкции, кирпич, стекло, теплоизоляционные материалы.

«Текущие инвестиции очень важны, но для восстановления инфраструктуры и экономики Украины необходимы дополнительные миллиарды. Следует отметить, что инвестиции, в частности, будут способствовать развитию внутренних производственных мощностей, создавая новые рабочие места и поддерживая экономику», — отметил Максим Нефедов, директор инновационных решений KSE Institute.

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Чтобы подготовить отечественные мощности к необходимым для восстановления объемов производства, потребуется время и немалые инвестиции. К примеру, чтобы покрыть потребности в цементе, необходимо строительство клинкерных печей, которое может занять около 2−3 лет.

Эксперты Киевской школы экономики отмечают, что ряд крупных международных компаний уже объявили о своих инвестиционных проектах в Украине. Наиболее перспективным называют ирландского производителя строительных материалов CRH, владеющего тремя цементными заводами в Украине под брендом Cemark и за время полномасштабного вторжения уже инвестировал 80 миллионов долларов в Украину. В 2023 году компания подписала мандатное письмо из ЕБРР о совместном приобретении активов итальянской Buzzi в Украине. Сделка оценивается в 100 миллионов долларов. Она рассматривается Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

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Kingspan — еще одна ирландская компания по производству строительных материалов — намерена инвестировать 300 млн долларов в проект «Сирша» (ирл. Свобода). Там рассчитывают, что к 2026 году на западе Украины заработает производственный кампус.

Инвестируют в строительную сферу и украинские бизнесы. В 2022 году девелоперская компания City One Development приступила к строительству стеклозавода в Киевской области. Единственный аналогичный завод в Лисичанске был разрушен еще в 2014 году. После этого украинский спрос покрывался импортом, который к началу полномасштабного вторжения на 75% состоял из российской и белорусской продукции. Задекларированная стоимость проекта City One Development составляет 100 миллионов евро, а на строительство должно уйти несколько лет. Впоследствии компания объявила о намерении построить еще один аналогичный завод к 2025 году.

Общие инвестиции в производство материалов для восстановления на трех предприятиях составляют 500 миллионов долларов, однако, как отмечают авторы исследования, этого может быть недостаточно, поскольку часть этой суммы все еще зависит от решения АМКУ. Финальные результаты исследования будут опубликованы в июле 2024 года.

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