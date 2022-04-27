В Visa посчитали потери от прекращения работы в россии — Finance.ua

В Visa посчитали потери от прекращения работы в россии

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В Visa посчитали потери от прекращения работы в россии

Международная платежная система Visa оценила потери компании от выхода из россии: 35 млн долларов потратили на деконсолидацию российской дочерней структуры, еще 25 млн долл. — на поддержку российского и украинского персонала.

Об этом идет речь в квартальном отчете Visa.

«В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали ущерб в виде общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — говорится в отчете Visa.

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На поддержку персонала в обеих странах компания потратила $25 млн.

Выручка от российского бизнеса за весь 2021 год и отчетный период согласно отчету Visa составила 4% от совокупного чистого дохода.

При этом чистая прибыль за отчетный квартал достигла $3,6 млрд — она увеличилась на 21%, за шесть месяцев она выросла на 24%, до $7,6 млрд.

Visa с 10 марта прекратила работу в россии — карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами россии, а карты иностранных банков с Visa прекратили работать в россии. Платежи внутри россии по российским картам Visa обрабатывает оператор «Национальная система платежных карт».

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