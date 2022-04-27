В Visa посчитали потери от прекращения работы в россии — Finance.ua

В Visa посчитали потери от прекращения работы в россии
Международная платежная система Visa оценила потери компании от выхода из россии: 35 млн долларов потратили на деконсолидацию российской дочерней структуры, еще 25 млн долл. — на поддержку российского и украинского персонала.
«В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали ущерб в виде общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — говорится в отчете Visa.
Visa с 10 марта прекратила работу в россии — карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами россии, а карты иностранных банков с Visa прекратили работать в россии. Платежи внутри россии по российским картам Visa обрабатывает оператор «Национальная система платежных карт».