Банки в Эстонии приостанавливают платежи, связанные с рф и беларусью — Finance.ua

Банки в Эстонии приостанавливают платежи, связанные с рф и беларусью

Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Крупные коммерческие банки в Эстонии в связи с войной в Украине приостанавливают платежи в россию и беларусь, а также прием платежей из этих стран.

Об этом пишет национальный вещатель ERR , проведший мониторинг действий банков.

В частности, банк Coop не производит платежи в россию и республику беларусь с 20 апреля.

"Это ограничение касается всех валют и дочерних предприятий российских банков, которые могут быть зарегистрированы или действовать вне россии и беларуси.

Принимать платежи банк Coop продолжает у соблюдающих требований ЕС банков, банк также принимает платежи, связанные с государственными интересами Эстонии или гуманитарной деятельностью", — пишет издание.

Swedbank также приостановил платежные услуги в направлении россии и беларуси 20 апреля, за исключением единичных случаев, связанных с государственными интересами Эстонии или имеющих гуманитарные причины, например, передвижение пенсионных денег, добавляет ERR.

При этом платежи, поступающие из россии и беларуси, будут переводиться на счета до 6 мая 2022 года (включительно). После этого Swedbank будет отправлять поступающие платежи обратно инициатору платежа.

С 1 июня банк SEB также приостанавливает получение платежей.

Сообщается, что банк Luminor приостановит исходные платежи в россию и беларусь с 1 июня, а входные платежи — с 1 июля.

Исключения будут производиться только в случае важных государственных заказов и гуманитарной помощи (например, медицинские товары, пенсии и т.п.).

В частности, банк LHV на следующий день после начала военных действий в Украине предупредил клиентов о том, что платежи, связанные с россией, беларусью и Украиной, могут занять больше времени, чем обычно.

Для ускорения платежей банк просит клиентов указывать точный адрес получателя платежа в указанных государствах; кроме того, при осуществлении платежей из этих стран следует также попросить своего делового партнера указать свой точный адрес", — резюмирует ERR.

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