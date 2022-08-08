В Вирджинии пенсионный фонд будет инвестировать в криптокредитование — Finance.ua

В Вирджинии пенсионный фонд будет инвестировать в криптокредитование 08.08.2022, 02:29 — Финтех и Карты

В Вирджинии пенсионный фонд будет инвестировать в криптокредитование

Пенсионный фонд на 6,8 млрд долларов из штата Вирджиния Fairfax County Retirement Systems намерен инвестировать в проекты по «фармингу» криптоактивов. Таким образом организация планирует повысить доходность.

Fairfax County Retirement Systems выходит на рынок «фарминга». К этой категории относятся проекты, в рамках которых пользователи получают дополнительную прибыль за счет криптокредитования и повышения ликвидности лендинговых платформ.

Организация намерена инвестировать около 70 млн долларов в два таких фонда — Parataxis Capital и VanEck. Главный инвестиционный директор FCRS Кэтрин Молнар отметила, что этот сегмент выглядит привлекательным, поскольку его покинула часть «игроков».

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Однако это произошло не без причины. Криптокредиторы оказались в эпицентре кризиса после краха нескольких крупных контрагентов. В частности, это платформы Celsius и Voyager.

Среди инвесторов первого был, в том числе, и один пенсионный фонд — Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ). Организация вложила в провальный проект 150 млн долларов.

Но, судя по всему, попечителей FCRS это не пугает. Отметим также, что организация и до этого инвестировала в криптовалюту. По словам Молнар, даже с учетом падения на 50% доходность портфеля цифровых активов фонда составила 350%.

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