В Вирджинии пенсионный фонд будет инвестировать в криптокредитование — Finance.ua

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В Вирджинии пенсионный фонд будет инвестировать в криптокредитование

Финтех и Карты
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В Вирджинии пенсионный фонд будет инвестировать в криптокредитование
В Вирджинии пенсионный фонд будет инвестировать в криптокредитование
Пенсионный фонд на 6,8 млрд долларов из штата Вирджиния Fairfax County Retirement Systems намерен инвестировать в проекты по «фармингу» криптоактивов. Таким образом организация планирует повысить доходность.
Fairfax County Retirement Systems выходит на рынок «фарминга». К этой категории относятся проекты, в рамках которых пользователи получают дополнительную прибыль за счет криптокредитования и повышения ликвидности лендинговых платформ.
Организация намерена инвестировать около 70 млн долларов в два таких фонда — Parataxis Capital и VanEck. Главный инвестиционный директор FCRS Кэтрин Молнар отметила, что этот сегмент выглядит привлекательным, поскольку его покинула часть «игроков».
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Однако это произошло не без причины. Криптокредиторы оказались в эпицентре кризиса после краха нескольких крупных контрагентов. В частности, это платформы Celsius и Voyager.
Среди инвесторов первого был, в том числе, и один пенсионный фонд — Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ). Организация вложила в провальный проект 150 млн долларов.
Но, судя по всему, попечителей FCRS это не пугает. Отметим также, что организация и до этого инвестировала в криптовалюту. По словам Молнар, даже с учетом падения на 50% доходность портфеля цифровых активов фонда составила 350%.
Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

Хочу работать с криптой

По материалам:
incrypted
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