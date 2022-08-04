В США представили законопроект о криптовалюте — Finance.ua

В США представили законопроект о криптовалюте Сегодня 17:42 — Финтех и Карты

В США представили законопроект о криптовалюте

Глава комитета Сената США по сельскому хозяйству Деби Стабеноу и высокопоставленный член Джон Бузман представили законопроект о защите прав потребителей цифровых товаров.

Как стало известно, новый законопроект расширяет роль Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Определение цифровых товаров в законопроекте включает Bitcoin и Ethereum и исключает определенные финансовые инструменты, включая ценные бумаги, регулируемые Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Законопроект требует регистрации в CFTC широкого спектра участников рынка, таких как «цифровой товарный брокер», «цифровой хранитель товаров», «цифровой товарный дилер» и «цифровая торговая площадка», которые в совокупности понимаются как «цифровые товары». Согласно законопроекту цифровые товарные платформы могут пройти перекрестную регистрацию в SEC.

Кроме того, законопроект потребует регистрации «связанных лиц цифровых товарных брокеров и цифровых товарных дилеров».

Законопроект о защите прав потребителей цифровых товаров будет пересматриваться, поскольку документ должен быть пересмотрен в Конгрессе. Маловероятно, что он будет поставлен на голосование в текущем Конгрессе из-за проблем с расписанием.

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cryptomisto По материалам:

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