В США представили законопроект о криптовалюте — Finance.ua

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В США представили законопроект о криптовалюте

Финтех и Карты
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В США представили законопроект о криптовалюте
В США представили законопроект о криптовалюте
Глава комитета Сената США по сельскому хозяйству Деби Стабеноу и высокопоставленный член Джон Бузман представили законопроект о защите прав потребителей цифровых товаров.
Как стало известно, новый законопроект расширяет роль Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Определение цифровых товаров в законопроекте включает Bitcoin и Ethereum и исключает определенные финансовые инструменты, включая ценные бумаги, регулируемые Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

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Законопроект требует регистрации в CFTC широкого спектра участников рынка, таких как «цифровой товарный брокер», «цифровой хранитель товаров», «цифровой товарный дилер» и «цифровая торговая площадка», которые в совокупности понимаются как «цифровые товары». Согласно законопроекту цифровые товарные платформы могут пройти перекрестную регистрацию в SEC.
Кроме того, законопроект потребует регистрации «связанных лиц цифровых товарных брокеров и цифровых товарных дилеров».
Законопроект о защите прав потребителей цифровых товаров будет пересматриваться, поскольку документ должен быть пересмотрен в Конгрессе. Маловероятно, что он будет поставлен на голосование в текущем Конгрессе из-за проблем с расписанием.
На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

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По материалам:
cryptomisto
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