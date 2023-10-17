В Виннице работникам водоканала сообщили о подозрении в растрате 10 миллионов гривен — Finance.ua
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В Виннице работникам водоканала сообщили о подозрении в растрате 10 миллионов гривен

Криминал
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В Виннице работникам водоканала сообщили о подозрении в растрате 10 миллионов гривен
В Виннице работникам водоканала сообщили о подозрении в растрате 10 миллионов гривен, Фото: САП
Бывшему и действующему чиновникам КП «Винницаоблводоканал» сообщено о подозрении в растрате государственных средств в размере более 10 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Как выяснили следователи, в ноябре и декабре 2018 года в Виннице проводилась реконструкция оборудования на сумму почти 18 млн грн. Однако необходимое для этого оборудование было приобретено производителем работ у поставщиков с завышением цены почти в 2,6 раза.
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Как следствие, производителем работ было поставлено оборудование на 10,3 млн грн дороже рыночных цен.
В частности, часть бюджетных средств производитель работ путем проведения бестоварных операций и предоставления руководителю возвратной финансовой помощи вывело в наличность. Денежные средства были возвращены должностным лицам коммунального предприятия в виде благодарности за полученный заказ.
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«Действия должностных лиц коммунального предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход чужого имущества, совершенный в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением)», — пишет САП.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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