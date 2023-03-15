В Верховной Раде снова заговорили о моратории на тарифы на ЖКУ: предлагают обратиться в Кабмин — Finance.ua

В Верховной Раде снова заговорили о моратории на тарифы на ЖКУ: предлагают обратиться в Кабмин
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, согласно которому предлагается обратиться в Кабинет министров с просьбой установить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на период военного положения.
Проектом постановления № 9102 Кабмину предлагается принять действенные меры реагирования по предотвращению увеличения и накопления долгов населения за предоставленные коммунальные услуги перед государством.
Авторы проекта просят правительство «установить цены/тарифы на жилищно-коммунальные услуги для бытовых потребителей на период действия военного положения в Украине на уровне цены/тарифа, применявшегося в отношениях между поставщиком и соответствующими потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года».
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Среди авторов документа — народные депутаты Дмитрий Разумков (внефракционный), Роман Бабий («Слуга народа»), Дмитрий Шпенов (внефракционный).
Напомним, что в июле 2022 года Верховная Рада сама приняла законопроект о моратории на повышение тарифов на:
- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию;
- услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды.
Документ предусматривает, что мораторий будет действовать в течение всего военного положения в Украине и еще 6 месяцев после его отмены.
Однако позже в СМИ начали активно обсуждать возможное повышение тарифов. Сторонники повышения указывают на инфляцию, высокий дефицит госбюджета и потери, понесенные энергокомпаниями в результате российских обстрелов украинской инфраструктуры. Их оппоненты отстаивают позицию, что граждане также находятся в крайне тяжелом экономическом положении из-за войны и бремя нельзя сваливать только на них.
Еще с 1 января 2023 года в Украине должны вырасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако несколько дней до этого Нацкомиссия по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила это решение и отправила соответствующие проекты на доработку.
Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский отмечал, что тарифы на коммунальные услуги могут возрасти после завершения отопительного сезона.
Недавно стало известно, что НКРЭКУ планирует в марте провести открытое слушание по установлению тарифов на водоснабжение и водоотвод.
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