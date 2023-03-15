В Верховной Раде снова заговорили о моратории на тарифы на ЖКУ: предлагают обратиться в Кабмин — Finance.ua

В Верховной Раде снова заговорили о моратории на тарифы на ЖКУ: предлагают обратиться в Кабмин Сегодня 08:28 — Казна и Политика

В Верховной Раде снова заговорили о моратории на тарифы на ЖКУ: предлагают обратиться в Кабмин

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, согласно которому предлагается обратиться в Кабинет министров с просьбой установить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на период военного положения.

Проектом постановления № 9102 Кабмину предлагается принять действенные меры реагирования по предотвращению увеличения и накопления долгов населения за предоставленные коммунальные услуги перед государством.

Авторы проекта просят правительство «установить цены/тарифы на жилищно-коммунальные услуги для бытовых потребителей на период действия военного положения в Украине на уровне цены/тарифа, применявшегося в отношениях между поставщиком и соответствующими потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года».

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Среди авторов документа — народные депутаты Дмитрий Разумков (внефракционный), Роман Бабий («Слуга народа»), Дмитрий Шпенов (внефракционный).

Напомним, что в июле 2022 года Верховная Рада сама приняла законопроект о моратории на повышение тарифов на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию;

услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды.

Документ предусматривает, что мораторий будет действовать в течение всего военного положения в Украине и еще 6 месяцев после его отмены.

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Однако позже в СМИ начали активно обсуждать возможное повышение тарифов. Сторонники повышения указывают на инфляцию, высокий дефицит госбюджета и потери, понесенные энергокомпаниями в результате российских обстрелов украинской инфраструктуры. Их оппоненты отстаивают позицию, что граждане также находятся в крайне тяжелом экономическом положении из-за войны и бремя нельзя сваливать только на них.

Еще с 1 января 2023 года в Украине должны вырасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако несколько дней до этого Нацкомиссия по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила это решение и отправила соответствующие проекты на доработку.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский отмечал, что тарифы на коммунальные услуги могут возрасти после завершения отопительного сезона.

Недавно стало известно, что НКРЭКУ планирует в марте провести открытое слушание по установлению тарифов на водоснабжение и водоотвод.

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