Правительство выделило регионам более 10 млрд гривен на зарплаты и оплату коммунальных услуг — Finance.ua

Правительство выделило регионам более 10 млрд гривен на зарплаты и оплату коммунальных услуг
Кабинет министров выделил около 10,2 млрд гривен областям и громадам на осуществление своих полномочий, финансирование зарплат и оплату коммунальных услуг.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegam.
«Утвердили первый этап распределения дополнительной дотации из государственного бюджета для 17 областей и 853 громад, которые пострадали от полномасштабной вооруженной агрессии россии», — написал он.
По его словам, второй этап распределения будет осуществляться ежеквартально.
Шмыгаль отметил, что соответствующие средства помогут громадам сбалансировать финансовое состояние местных бюджетов, учитывая количество внутренне перемещенных лиц, и поддержат громады, которые пострадали от полномасштабной российской агрессии.
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