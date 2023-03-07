В НБУ сообщили, что будет с рабочими местами и зарплатами (инфографика) — Finance.ua

В НБУ сообщили, что будет с рабочими местами и зарплатами (инфографика) Сегодня 14:04 — Личные финансы

За прошлый год уровень безработицы вырос с 9,8% до 25,8% по оценкам НБУ. Это результат разрушения предприятий, снижения экономической активности бизнеса в условиях высоких рисков и вынужденной миграции миллионов украинцев.

Об этом говорится в отчете НБУ.

Урезание зарплат частью бизнесов и высокая прошлогодняя инфляция также привели к падению реальных доходов украинцев. В конце 2022 г. рынок труда начал восстанавливаться, но это восстановление затормозило после серии масштабных атак россии на энергетическую инфраструктуру.

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Прогнозы

По прогнозу НБУ, в этом году безработица в Украине будет оставаться высокой. Количество соискателей будет превышать количество вакансий. Предприятия будут сдержанными с наймом новых работников. Но бизнес также постарается удерживать имеющийся штат работников повышением зарплат. В то же время значительными будут оставаться и расходы бюджета на социальную сферу, что в определенной степени будет поддерживать уязвимые слои населения, а также безработных и внутренне перемещенных лиц.

Ситуация на рынке труда улучшится вместе со снижением рисков безопасности и оживлением экономики. Восстановление Украины потребует привлечения большего количества работников.

НБУ ожидает, что с 2024 года уровень безработицы станет сокращаться, а рост реальных доходов украинцев ускорится. Доходы населения будут также увеличиваться за счет сохранения высокого уровня бюджетной поддержки, в том числе социальных расходов. Правда, последствия войны все еще будут остро ощущаться на рынке труда, в частности, из-за усиления квалификационных и региональных диспропорций.

Справка Finance.ua:

Как сообщает Опендата бот, в феврале несколько уменьшилось количество регистраций новых ФЛП — до 16,6 тысячи. По сравнению с январем стало больше регистраций новых компаний — 2,7 тысячи.

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