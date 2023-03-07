В НБУ сообщили, что будет с рабочими местами и зарплатами (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ сообщили, что будет с рабочими местами и зарплатами (инфографика)

Личные финансы
106
За прошлый год уровень безработицы вырос с 9,8% до 25,8% по оценкам НБУ. Это результат разрушения предприятий, снижения экономической активности бизнеса в условиях высоких рисков и вынужденной миграции миллионов украинцев.
Об этом говорится в отчете НБУ.
Урезание зарплат частью бизнесов и высокая прошлогодняя инфляция также привели к падению реальных доходов украинцев. В конце 2022 г. рынок труда начал восстанавливаться, но это восстановление затормозило после серии масштабных атак россии на энергетическую инфраструктуру.
Читайте также

Прогнозы

По прогнозу НБУ, в этом году безработица в Украине будет оставаться высокой. Количество соискателей будет превышать количество вакансий. Предприятия будут сдержанными с наймом новых работников. Но бизнес также постарается удерживать имеющийся штат работников повышением зарплат. В то же время значительными будут оставаться и расходы бюджета на социальную сферу, что в определенной степени будет поддерживать уязвимые слои населения, а также безработных и внутренне перемещенных лиц.
Место для вашей рекламы
Ситуация на рынке труда улучшится вместе со снижением рисков безопасности и оживлением экономики. Восстановление Украины потребует привлечения большего количества работников.
В НБУ сообщили, что будет с рабочими местами и зарплатами (инфографика)
НБУ ожидает, что с 2024 года уровень безработицы станет сокращаться, а рост реальных доходов украинцев ускорится. Доходы населения будут также увеличиваться за счет сохранения высокого уровня бюджетной поддержки, в том числе социальных расходов. Правда, последствия войны все еще будут остро ощущаться на рынке труда, в частности, из-за усиления квалификационных и региональных диспропорций.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщает Опендата бот, в феврале несколько уменьшилось количество регистраций новых ФЛП — до 16,6 тысячи. По сравнению с январем стало больше регистраций новых компаний — 2,7 тысячи.

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.