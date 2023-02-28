Сколько долгов Украина должна вернуть: прогноз НБУ на 2023 год — Finance.ua

Сколько долгов Украина должна вернуть: прогноз НБУ на 2023 год
Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами иностранной валюты. Данные по состоянию на 1 января 2023 года.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
По данным НБУ, в 2023 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,169 млрд долларов, из которых 10,451 млрд долларов — основная сумма долга, 2,718 млрд долларов — проценты.
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В 2023 году Украина должна вернуть МВФ 3,030 млрд долларов, из которых 2,535 млрд долларов — основа сумма, 495 млн долларов — проценты.
Справка Finance.ua:
- украинские власти хотят начать новую программу с Международным валютным фондом уже в первом квартале этого года. Она будет состоять из двух частей: немедленной финансовой поддержки, на которую Украина рассчитывает во время войны, и программы послевоенного восстановления;
- Всемирный банк объявил о предоставлении Украине дополнительного грантового финансирования в размере 2,5 млрд долларов США;
- Украина получит 35 лет для погашения кредитов, предоставляемых Европейским Союзом. Проценты помогут выплатить партнеры.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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