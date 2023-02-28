Сколько долгов Украина должна вернуть: прогноз НБУ на 2023 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько долгов Украина должна вернуть: прогноз НБУ на 2023 год

Казна и Политика
0
Сколько долгов Украина должна вернуть: прогноз НБУ на 2023 год
Сколько долгов Украина должна вернуть: прогноз НБУ на 2023 год
Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами иностранной валюты. Данные по состоянию на 1 января 2023 года.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
По данным НБУ, в 2023 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,169 млрд долларов, из которых 10,451 млрд долларов — основная сумма долга, 2,718 млрд долларов — проценты.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

В 2023 году Украина должна вернуть МВФ 3,030 млрд долларов, из которых 2,535 млрд долларов — основа сумма, 495 млн долларов — проценты.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • украинские власти хотят начать новую программу с Международным валютным фондом уже в первом квартале этого года. Она будет состоять из двух частей: немедленной финансовой поддержки, на которую Украина рассчитывает во время войны, и программы послевоенного восстановления;
  • Всемирный банк объявил о предоставлении Украине дополнительного грантового финансирования в размере 2,5 млрд долларов США;
  • Украина получит 35 лет для погашения кредитов, предоставляемых Европейским Союзом. Проценты помогут выплатить партнеры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.