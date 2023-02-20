В Верховной Раде предлагают пересмотреть прожиточный минимум — Finance.ua

В Верховной Раде предлагают пересмотреть прожиточный минимум Сегодня 19:34 — Казна и Политика

В Верховной Раде предлагают пересмотреть прожиточный минимум

Реальный прожиточный минимум в среднем в 2,5 раза выше утвержденного в Государственном бюджете Украины.

Об этом шла речь во время слушаний, состоявшихся 15 февраля в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики.

В комитете отмечали, что военная агрессия россии против Украины привела не только к трагедии потерь жизней украинцев, масштабному разрушению производственного потенциала и социальной инфраструктуры, росту государственного долга, но и спровоцировала новые формы внезапной бедности.

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Снизились доходы и уровень жизни граждан, основным показателем которых является прожиточный минимум — базовый социальный стандарт для обоснования размера минимальной пенсии по возрасту, предоставления государственной социальной помощи и регулирования оплаты труда, а также других доходов населения.

Отмечено, что проблема несоответствия утвержденного в Государственном бюджете Украины прожиточного минимума в его реальной величине требует срочного решения.

Участники слушаний признали, что подход к расчету и применению прожиточного минимума должен быть изменен. Однако к этому вопросу следует подходить комплексно, учитывая финансовые возможности государства.

«Обсудив детально влияние размеров прожиточных минимумов на состояние социальной защиты уязвимых категорий населения нашей страны, особенно во время действия военного положения в Украине, участники слушаний наработали ряд рекомендаций Правительства», — сообщил первый заместитель председателя комитета Михаил Цымбалюк.

По итогам слушаний Кабинету Министров рекомендовано:

способствовать повышению совокупного дохода граждан с учетом всех видов государственной социальной поддержки до уровня фактического размера прожиточного минимума;

усовершенствовать методологию определения прожиточного минимума с учетом международных стандартов и международного опыта (при участии сторон социального диалога и общественности);

разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект Социального кодекса (в целях комплексного пересмотра системы социальной защиты населения);

после прекращения или отмены военного положения разработать вопрос повышения размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы на 2023 год (с учетом имеющихся финансовых ресурсов государственного бюджета).

О ходе выполнения этих рекомендаций правительство должно уведомить комитет до 1 июня 2023 года.

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