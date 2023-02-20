Минималка в странах Европы: где можно зарабатывать больше — Finance.ua

Минималка в странах Европы: где можно зарабатывать больше Сегодня 09:08 — Личные финансы

Минималка в странах Европы: где можно зарабатывать больше

Минимальная заработная плата в Европе — вопрос неоднозначный, она постоянно меняется. Он варьируется от страны к стране: в некоторых государствах установлена минимальная зарплата, а в других она оставлена на усмотрение отдельных работодателей и профсоюзов. Рассказываем, как отличается минимальная зарплата в ЕС и где европейцы получают больше.

Статистические данные о минимальном заработке в Европе публикует Евростат. В документе ведомства говорится именно о национальной минимальной зарплате, которая применяется ко всем работникам или, по крайней мере, к подавляющему большинству работников в разных странах.

По состоянию на 1 января 2023 года минимальная заработная плата имела 22 из 27 стран-членов Европейского союза. При этом странами ЕС без национальной минимальной зарплаты были Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция — там уровень вознаграждения определяется работодателем и профсоюзом.

В каких странах ЕС минимальная зарплата выше

Месячная минимальная заработная плата сильно отличается по странам-членам: от 399 евро в Болгарии до 2387 евро в Люксембурге.

Для определения уровня з/п страны разделили на 3 группы: в 1-ю группу вошли страны, где ежемесячный заработок составляет от 399 до 840 евро, 2-й группы — страны с з/п от 887 до 1304 евро и до 3-й группы — страны с минимальной зарплатой от 1700 евро в месяц.

Кто входит в I группу:

Болгария — 399 евро;

Венгрия — 579 евро;



Румыния — 606 евро;



Латвия — 620 евро;



Хорватия — 700 евро;



Словакия — 700 евро;



Чехия — 717 евро;



Эстония — 725 евро;



Польша — 746 евро;



Мальта — 835 евро;



Литва — 840 евро.



ІІ группа:

Португалия — 887 евро;

Испания — 1167 евро;



Словения — 1304 евро.



ІІІ группа:

Франция — 1709 евро;

Ирландия — 1910 евро;



Нидерланды — 1934 евро;



Бельгия — 1955 евро;



Германия — 1981 евро;



Люксембург — 2387 евро.



Что касается Украины, то в нашей стране минимальная заработная плата с 1 января 2023 года установлена на уровне 6700 гривен, что составляет около 168 евро.

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