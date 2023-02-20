Минималка в странах Европы: где можно зарабатывать больше — Finance.ua

Минималка в странах Европы: где можно зарабатывать больше
Минимальная заработная плата в Европе — вопрос неоднозначный, она постоянно меняется. Он варьируется от страны к стране: в некоторых государствах установлена минимальная зарплата, а в других она оставлена на усмотрение отдельных работодателей и профсоюзов. Рассказываем, как отличается минимальная зарплата в ЕС и где европейцы получают больше.
Статистические данные о минимальном заработке в Европе публикует Евростат. В документе ведомства говорится именно о национальной минимальной зарплате, которая применяется ко всем работникам или, по крайней мере, к подавляющему большинству работников в разных странах.
По состоянию на 1 января 2023 года минимальная заработная плата имела 22 из 27 стран-членов Европейского союза. При этом странами ЕС без национальной минимальной зарплаты были Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция — там уровень вознаграждения определяется работодателем и профсоюзом.
В каких странах ЕС минимальная зарплата выше
Месячная минимальная заработная плата сильно отличается по странам-членам: от 399 евро в Болгарии до 2387 евро в Люксембурге.
Для определения уровня з/п страны разделили на 3 группы: в 1-ю группу вошли страны, где ежемесячный заработок составляет от 399 до 840 евро, 2-й группы — страны с з/п от 887 до 1304 евро и до 3-й группы — страны с минимальной зарплатой от 1700 евро в месяц.
Кто входит в I группу:
- Болгария — 399 евро;
- Венгрия — 579 евро;
- Румыния — 606 евро;
- Латвия — 620 евро;
- Хорватия — 700 евро;
- Словакия — 700 евро;
- Чехия — 717 евро;
- Эстония — 725 евро;
- Польша — 746 евро;
- Мальта — 835 евро;
- Литва — 840 евро.
ІІ группа:
- Португалия — 887 евро;
- Испания — 1167 евро;
- Словения — 1304 евро.
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ІІІ группа:
- Франция — 1709 евро;
- Ирландия — 1910 евро;
- Нидерланды — 1934 евро;
- Бельгия — 1955 евро;
- Германия — 1981 евро;
- Люксембург — 2387 евро.
Что касается Украины, то в нашей стране минимальная заработная плата с 1 января 2023 года установлена на уровне 6700 гривен, что составляет около 168 евро.
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