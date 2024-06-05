В Великобритании выпустили в обращение банкноты с королем Чарльзом ІІІ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Великобритании выпустили в обращение банкноты с королем Чарльзом ІІІ

Мир
0
В Великобритании выпустили в обращение банкноты с королем Чарльзом ІІІ
В Великобритании выпустили в обращение банкноты с королем Чарльзом ІІІ
В Великобритании впервые выпустили в обращение банкноты с портретом короля Чарльза ІІІ. Монарха изобразили на банкнотах в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.
Об этом сообщили в Банке Англии.
Профиль Чарльза III появился на лицевой стороне банкноты, а также в прозрачном защитном окошечке рядом. Портрет короля на деньгах сделали по фотографии 2013 года. На оборотной стороне банкнот по-прежнему изображены бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Уильям Тернер и математик Алан Тюринг.
Читайте также
Чарльз ІІІ стал только вторым монархом, чей портрет появился на британских деньгах. Королева Елизавета II была первой — ее изображение появилось на банкнотах Англии в 1960 году. На банкнотах, выпущенных банками Шотландии и Северной Ирландии, монарх не изображен.
Желающие могут получить новые купюры в обмен на старые до 30 июня. При этом один человек может использовать для этого не более £300. Новые банкноты с портретом монарха напечатают только для замены изношенных денег и удовлетворения увеличения спроса на банкноты.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.