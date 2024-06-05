В Великобритании выпустили в обращение банкноты с королем Чарльзом ІІІ — Finance.ua

В Великобритании выпустили в обращение банкноты с королем Чарльзом ІІІ Сегодня 18:45 — Мир

В Великобритании выпустили в обращение банкноты с королем Чарльзом ІІІ

В Великобритании впервые выпустили в обращение банкноты с портретом короля Чарльза ІІІ. Монарха изобразили на банкнотах в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.

Об этом сообщили в Банке Англии.

Профиль Чарльза III появился на лицевой стороне банкноты, а также в прозрачном защитном окошечке рядом. Портрет короля на деньгах сделали по фотографии 2013 года. На оборотной стороне банкнот по-прежнему изображены бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Уильям Тернер и математик Алан Тюринг.

Читайте также Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза

Чарльз ІІІ стал только вторым монархом, чей портрет появился на британских деньгах. Королева Елизавета II была первой — ее изображение появилось на банкнотах Англии в 1960 году. На банкнотах, выпущенных банками Шотландии и Северной Ирландии, монарх не изображен.

Желающие могут получить новые купюры в обмен на старые до 30 июня. При этом один человек может использовать для этого не более £300. Новые банкноты с портретом монарха напечатают только для замены изношенных денег и удовлетворения увеличения спроса на банкноты.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.