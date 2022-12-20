Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза — Finance.ua

Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза Сегодня 12:49 — Мир

Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза

Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза, они поступят в обращение с середины 2024 года.

На новых полимерных банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов на лицевой стороне — портрет короля Чарльза, а также его камея в прозрачном защитном окне. Кроме этих изображений, новые банкноты не будут отличаться от уже существующих.

Платежные средства постепенно заменят банкноты с изображением покойной королевы Елизаветы II, которые будут изымать из обращения по мере их изношенности.

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«Я очень горжусь тем, что банк выпускает дизайн наших новых банкнот, на которых будет изображен король Чарльз III. Это важный момент, поскольку король — лишь второй монарх, изображенный на наших банкнотах. Люди смогут использовать эти новые купюры, когда они начнут поступать в обращение в 2024 году», — сказал руководитель Банка Англии Эндрю Бэйли.

Ранее в декабре в Великобритании поступили в обращение монеты стоимостью 50 пенсов с портретом короля Чарльза III.

Как и в случае с купюрами, монеты с портретом Елизаветы II останутся законным платежным средством.

Економічна Правда По материалам:

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