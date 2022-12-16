В Латвии выпустили коллекционную монету в поддержку Украины с дизайном украинского художника (фото) — Finance.ua
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В Латвии выпустили коллекционную монету в поддержку Украины с дизайном украинского художника (фото)

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Центральный банк Латвии (Latvijas Banka) 15 декабря выпускает в обращение серебряную коллекционную монету номиналом 5 евро, посвященную упорной борьбе Украины за свободу.
Об этом сообщается 14 декабря на официальном сайте латвийского регулятора, пишет vsviti.
Сообщается, что монета имеет не только символическое, но и практическое значение.
В Латвии выпустили коллекционную монету в поддержку Украины с дизайном украинского художника (фото)
«С помощью монеты Latvijas Banka будет делать пожертвования в поддержку Украины; средства, вырученные от каждой проданной монеты, будут переданы Украине. Таким образом, покупка этой монеты окажет не только моральную, но и материальную поддержку», — отмечает пресс-служба латвийского Цетрального банка.
Автор коллекционной монеты «За волю Украины» — украинский художник Сергей Майдуков.
«Художник решил сосредоточить взгляд на монете на одном-единственном слове — ВОЛЯ, которое в его родном языке имеет несколько значений: СВОБОДА; ВОЛЯ; МОЩЬ», — пишут в Latvijas Banka.
По материалам:
Finance.ua
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