В Великобритании считают, что розничную криптоторговлю нужно регулировать, как азартные игры — Finance.ua

В Великобритании считают, что розничную криптоторговлю нужно регулировать, как азартные игры Сегодня 18:00 — Криптовалюта

В Великобритании считают, что розничную криптоторговлю нужно регулировать, как азартные игры

Комитет Казначейства Великобритании в Палате общин настаивает на том, чтобы приравнять инвестиции в криптовалюты к азартным играм. В противном случае это создаст ложное впечатление у вкладчиков о том, что эта отрасль стабильна и безопасна.

Соответствующий тезис изложен в отчете ведомства от 17 мая. Комитет открыто критикует текущую позицию Казначейства, заявляя, что необеспеченные криптовалюты, например BTC или ETH, не должны регулироваться так же, как традиционные активы.

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Законодатели считают, что высокая волатильность и отсутствие внутренней стоимости незбежно создадут дополнительные опасности для инвесторов. При этом указанный класс активов является спекулятивным, а инвестиции в него похожи на «игру в казино».

«Мы обеспокоены тем, что регулирование розничной торговли и инвестиционной деятельности относительно необеспеченных криптоактивов как финансовой услуги создаст иллюзию безопасности у вкладчиков», — говорит председатель комитета Гарриетт Болдуин.

Согласно Закону об азартных играх (2005), весь сектор гемблинга в Великобритании регулируется отдельным ведомством. Надзор здесь значительно жестче, чем в финансовом поле.

cryptomisto По материалам:

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