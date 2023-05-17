В Великобритании считают, что розничную криптоторговлю нужно регулировать, как азартные игры — Finance.ua
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В Великобритании считают, что розничную криптоторговлю нужно регулировать, как азартные игры

Криптовалюта
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В Великобритании считают, что розничную криптоторговлю нужно регулировать, как азартные игры
В Великобритании считают, что розничную криптоторговлю нужно регулировать, как азартные игры
Комитет Казначейства Великобритании в Палате общин настаивает на том, чтобы приравнять инвестиции в криптовалюты к азартным играм. В противном случае это создаст ложное впечатление у вкладчиков о том, что эта отрасль стабильна и безопасна.
Соответствующий тезис изложен в отчете ведомства от 17 мая. Комитет открыто критикует текущую позицию Казначейства, заявляя, что необеспеченные криптовалюты, например BTC или ETH, не должны регулироваться так же, как традиционные активы.
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Законодатели считают, что высокая волатильность и отсутствие внутренней стоимости незбежно создадут дополнительные опасности для инвесторов. При этом указанный класс активов является спекулятивным, а инвестиции в него похожи на «игру в казино».
«Мы обеспокоены тем, что регулирование розничной торговли и инвестиционной деятельности относительно необеспеченных криптоактивов как финансовой услуги создаст иллюзию безопасности у вкладчиков», — говорит председатель комитета Гарриетт Болдуин.
Согласно Закону об азартных играх (2005), весь сектор гемблинга в Великобритании регулируется отдельным ведомством. Надзор здесь значительно жестче, чем в финансовом поле.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
cryptomisto
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