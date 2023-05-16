Страны ЕС утвердили первые в мире всеобъемлющие криптовалютные правила — Finance.ua
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Страны ЕС утвердили первые в мире всеобъемлющие криптовалютные правила

Криптовалюта
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Страны ЕС утвердили первые в мире всеобъемлющие криптовалютные правила
Страны ЕС утвердили первые в мире всеобъемлющие криптовалютные правила
Страны Европейского Союза во вторник, 16 мая, выразили окончательную поддержку первому в мире комплексному набору правил для регулирования криптовалютных активов.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что на встрече министров финансов ЕС в Брюсселе были одобрены правила, разработанные совместно с одобрившим их в апреле Европейским парламентом.
Как пишет издание, регулирование криптовалют стало более актуальным для регуляторов после крушения криптобиржи FTX.
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«Последние события подтвердили неотложную потребность во введении правил, которые будут лучше защищать европейцев, инвестировавших в эти активы, и будут предотвращать злоупотребление криптоиндустрией с целью отмывания денег и финансирования терроризма», — сказала Элизабет Свантессон, министр финансов Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС.
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Принятые правила требуют, чтобы фирмы, желающие выпускать, торговать и защищать криптоактивы, токенизированные активы и стейблкойны в 27 странах Евросоюза, должны получить лицензию.
Криптокомпании заявляют, что они хотят уверенности в регулировании, оказывая давление на страны, чтобы они копировали правила ЕС, а на регуляторов — чтобы они разработали глобальные нормы трансграничной деятельности.
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Британия наметила поэтапный подход, начиная со стейблкоинов и расширяя его на неподкрепленные криптоактивы позже, но четкого графика введения правил нет.
Соединенные Штаты сосредоточились на использовании действующих правил ценных бумаг для принудительных действий в секторе, пока они решают, вводить ли новые правила и кто будет их применять.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Діло
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