В США запрещают криптовалютный доллар из-за страха глобального контроля посредством блокчейна — Finance.ua

В США запрещают криптовалютный доллар из-за страха глобального контроля посредством блокчейна 16.05.2023, 01:51 — Криптовалюта

В США запрещают криптовалютный доллар из-за страха глобального контроля посредством блокчейна

Губернатор штата Рон ДеСантис на законодательном уровне запретил во Флориде эмиссию и применение цифровой валюты центробанка (CBDC), которую планируют ввести представители ФРС уже летом этого года.

ДеСантис — широко известный поклонник криптовалюты, который долго сопротивляется созданию цифрового доллара. Он убежден, что новая валюта центробанка — это очередной механизм контроля и слежки за американцами, у которого к тому же имеются серьезные недостатки. По мнению ДеСантиса, власти США предпочитают CBDC перед такими цифровыми активами, как криптовалюта , поскольку они не имеют достаточно стабильных средств ее контроля.

Читайте также Клиенты PayPal владеют криптовалютой почти на миллиард долларов: самые популярные монеты

Законопроект был предложен в конце марта. В сопроводительном заявлении ДеСантис утверждал, что стремится уберечь потребителей и бизнес в штате от «бездумного внедрения» новой централизованной валюты, которая может привести к появлению инноваций.

Кроме того, у цифрового доллара есть и другие значимые риски: уменьшение роли местных банков и небольших кредитных организаций. К тому же эмитенты новой валюты, возможно, смогут найти лазейки для злоупотребления технологией. В законопроект включены меры безопасности по защите штата от давления извне с целью введения CBDC.

46-й губернатор Флориды также порекомендовал правительствам других американских штатов задуматься над принятием законов, запрещающих цифровой доллар, на вверенных им территориях. ДеСантис, входящий в республиканскую партию США, имеет высокие рейтинги, что дает ему хорошие шансы в будущем баллотироваться на пост президента страны.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.