В США запрещают криптовалютный доллар из-за страха глобального контроля посредством блокчейна — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США запрещают криптовалютный доллар из-за страха глобального контроля посредством блокчейна

Криптовалюта
6
В США запрещают криптовалютный доллар из-за страха глобального контроля посредством блокчейна
В США запрещают криптовалютный доллар из-за страха глобального контроля посредством блокчейна
Губернатор штата Рон ДеСантис на законодательном уровне запретил во Флориде эмиссию и применение цифровой валюты центробанка (CBDC), которую планируют ввести представители ФРС уже летом этого года.
ДеСантис — широко известный поклонник криптовалюты, который долго сопротивляется созданию цифрового доллара. Он убежден, что новая валюта центробанка — это очередной механизм контроля и слежки за американцами, у которого к тому же имеются серьезные недостатки. По мнению ДеСантиса, власти США предпочитают CBDC перед такими цифровыми активами, как криптовалюта, поскольку они не имеют достаточно стабильных средств ее контроля.
Читайте также
Законопроект был предложен в конце марта. В сопроводительном заявлении ДеСантис утверждал, что стремится уберечь потребителей и бизнес в штате от «бездумного внедрения» новой централизованной валюты, которая может привести к появлению инноваций.
Кроме того, у цифрового доллара есть и другие значимые риски: уменьшение роли местных банков и небольших кредитных организаций. К тому же эмитенты новой валюты, возможно, смогут найти лазейки для злоупотребления технологией. В законопроект включены меры безопасности по защите штата от давления извне с целью введения CBDC.
46-й губернатор Флориды также порекомендовал правительствам других американских штатов задуматься над принятием законов, запрещающих цифровой доллар, на вверенных им территориях. ДеСантис, входящий в республиканскую партию США, имеет высокие рейтинги, что дает ему хорошие шансы в будущем баллотироваться на пост президента страны.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.