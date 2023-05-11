Байден призвал закрыть налоговые лазейки, которые приносят выгоду богатым "криптоинвесторам" — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Байден призвал закрыть налоговые лазейки, которые приносят выгоду богатым "криптоинвесторам"

Криптовалюта
9
Байден призвал закрыть налоговые лазейки, которые приносят выгоду богатым "криптоинвесторам"
Байден призвал закрыть налоговые лазейки, которые приносят выгоду богатым "криптоинвесторам"
Действующий президент США Джо Байден призвал закрыть лазейки в законах, которыми пользуются участники криптосообщества, чтобы недоплачивать государству налоги.
Решение, по его подсчетам, принесет в бюджет страны дополнительные $18 млрд.
Предложение Байдена стало ответом на инициативу республиканцев, призвавших сократить проверки безопасности пищевых продуктов, чтобы сохранить $15 млрд бюджетных средств.
Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен считает, что у властей страны могут закончиться средства до 1 июня в случае, если не будет поднят потолок госдолга.
Предложения Байдена и республиканцев могут открыть государственной казне доступ к столь необходимым ей деньгам.
Ранее президент также предлагал обложить майнеров 30% налогом.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.