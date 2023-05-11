Байден призвал закрыть налоговые лазейки, которые приносят выгоду богатым "криптоинвесторам" — Finance.ua

Байден призвал закрыть налоговые лазейки, которые приносят выгоду богатым "криптоинвесторам"
Действующий президент США Джо Байден призвал закрыть лазейки в законах, которыми пользуются участники криптосообщества, чтобы недоплачивать государству налоги.
Решение, по его подсчетам, принесет в бюджет страны дополнительные $18 млрд.
Предложение Байдена стало ответом на инициативу республиканцев, призвавших сократить проверки безопасности пищевых продуктов, чтобы сохранить $15 млрд бюджетных средств.
Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен считает, что у властей страны могут закончиться средства до 1 июня в случае, если не будет поднят потолок госдолга.
Предложения Байдена и республиканцев могут открыть государственной казне доступ к столь необходимым ей деньгам.
Ранее президент также предлагал обложить майнеров 30% налогом.
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