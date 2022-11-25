В Великобритании полиция раскрыла «самую масштабную в истории» аферу: пострадавших более 200 тысяч — Finance.ua

В Великобритании полиция раскрыла «самую масштабную в истории» аферу: пострадавших более 200 тысяч Сегодня 17:49 — Финтех и Карты

24 ноября Metropolitan Police отчиталась об аресте более 100 человек, связанных с проектом iSpoof. Это стало завершающим штрихом продолжительного расследования с участием Скотленд-Ярда, ФБР и Интерпола.

ISpoof — это сайт, позволяющий подменить номер телефона абонента на тот, который использует официальная структура. Через него мошенники обманывали жертв, притворяясь сотрудниками банков, налоговой инспекции и других учреждений.

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В то же время сервис предлагал свои услуги по подписке, которую оплатили 59 тысяч потенциальных мошенников. За 20 месяцев создатели портала получили $3,8 млн.

Точное количество жертв все еще неизвестно. По предварительной оценке, это число перевалило за 200 тысяч. И это только в Великобритании. Пропускная способность портала на пике составляла 20 человек в минуту.

Местные правоохранители уже заблокировали сайт и произвели первые аресты. Среди 100 задержанных и вероятный разработчик iSpoof 34-летний Тиджей Флетчер из Лондона.

Средний ущерб на одну жертву составил около 10 тысяч фунтов ($10,9 тысяч). При этом цена за подписку на iSpoof варьировалась от 150 до 5 тысяч фунтов.

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