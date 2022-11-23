Опубликован рейтинг стран, больше всего пострадавших от краха криптовалютной биржи FTX — Finance.ua

Опубликован рейтинг стран, больше всего пострадавших от краха криптовалютной биржи FTX Сегодня 05:47 — Фондовый рынок

Опубликован рейтинг стран, больше всего пострадавших от краха криптовалютной биржи FTX

Криптовалютные аналитики CoinGecko опубликовали рейтинг 30 стран, наиболее пострадавших от банкротства биржи FTX — Украина оказалась на 22 месте. Существенные потери зафиксированы среди пользователей азиатских стран, на криптовалютные рынки которых приходилась большая часть трафика платформы Сэма Бенкмана-Фрида.

На первом месте оказалась Южная Корея, доля трафика которой составляла 6.1% — в среднем 297 229 уникальных пользователей ежемесячно посещали сайт биржи. Последствия краха FTX побудили правительственных чиновников Южной Кореи разработать Закон о цифровых активах, который будет содержать комплексную нормативную базу крипто-сферы.

Второй наиболее пострадавшей страной стал Сингапур, на который приходилось 5% трафика — 241 675 уникальных пользователей FTX в месяц. На третьем месте — Япония с 4.6% трафика (223 513 уникальными пользователями ежемесячно).

Что касается Украины, то на прошлой неделе журналисты американского издания Gateway Pundit, неоднократно публиковавшего фейковую информацию, обвинили наше государство в причастности к FTX. Представители Gateway Pundit заявили, что поступавшие в Украину десятки миллиардов долларов в криптовалюте якобы отмывались с помощью FTX для представителей Демократической партии США.

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Как отметил заместитель министра цифровой трансформации по развитию ІТ-сферы Александр Борняков, украинский криптовалютный фонд Aid For Ukraine сотрудничал с биржей FTX ранее. Платформа помогала Aid For Ukraine конвертировать криптовалютные пожертвования в фиатную валюту, деньги передавали в Национальный банк Украины. На этом сотрудничество было завершено.

«Украинское правительство никогда не вкладывало средства в биржу FTX. Наратив о том, что Украина якобы инвестировала в FTX, который пожертвовал деньги демократам, откровенная чушь», — подчеркнул Борняков.

Отметим, что возврат потерянных клиентами биржи-банкрота средств может занять десятилетия, считает адвокат по делам о неплатежеспособности и партнер компании Co Cordis Стивен Эрел. Юристы советуют инвесторам со значительными убытками объединиться с «другими пострадавшими сторонами» и действовать сообща.

Количество клиентов, которым криптовалютная биржа FTX задолжала средства, может быть более миллиона, а не 100 000, как сообщалось ранее. Также, согласно статье Reuters, опубликованной 20 ноября, биржа должна своим 50 крупнейшим кредиторам «почти 3.1 миллиарда долларов».

noworries По материалам:

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