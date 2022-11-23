Опубликован рейтинг стран, больше всего пострадавших от краха криптовалютной биржи FTX — Finance.ua
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Опубликован рейтинг стран, больше всего пострадавших от краха криптовалютной биржи FTX

Фондовый рынок
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Опубликован рейтинг стран, больше всего пострадавших от краха криптовалютной биржи FTX
Опубликован рейтинг стран, больше всего пострадавших от краха криптовалютной биржи FTX
Криптовалютные аналитики CoinGecko опубликовали рейтинг 30 стран, наиболее пострадавших от банкротства биржи FTX — Украина оказалась на 22 месте. Существенные потери зафиксированы среди пользователей азиатских стран, на криптовалютные рынки которых приходилась большая часть трафика платформы Сэма Бенкмана-Фрида.
На первом месте оказалась Южная Корея, доля трафика которой составляла 6.1% — в среднем 297 229 уникальных пользователей ежемесячно посещали сайт биржи. Последствия краха FTX побудили правительственных чиновников Южной Кореи разработать Закон о цифровых активах, который будет содержать комплексную нормативную базу крипто-сферы.
Опубликован рейтинг стран, больше всего пострадавших от краха криптовалютной биржи FTX
Второй наиболее пострадавшей страной стал Сингапур, на который приходилось 5% трафика — 241 675 уникальных пользователей FTX в месяц. На третьем месте — Япония с 4.6% трафика (223 513 уникальными пользователями ежемесячно).
Что касается Украины, то на прошлой неделе журналисты американского издания Gateway Pundit, неоднократно публиковавшего фейковую информацию, обвинили наше государство в причастности к FTX. Представители Gateway Pundit заявили, что поступавшие в Украину десятки миллиардов долларов в криптовалюте якобы отмывались с помощью FTX для представителей Демократической партии США.
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Как отметил заместитель министра цифровой трансформации по развитию ІТ-сферы Александр Борняков, украинский криптовалютный фонд Aid For Ukraine сотрудничал с биржей FTX ранее. Платформа помогала Aid For Ukraine конвертировать криптовалютные пожертвования в фиатную валюту, деньги передавали в Национальный банк Украины. На этом сотрудничество было завершено.
«Украинское правительство никогда не вкладывало средства в биржу FTX. Наратив о том, что Украина якобы инвестировала в FTX, который пожертвовал деньги демократам, откровенная чушь», — подчеркнул Борняков.
Отметим, что возврат потерянных клиентами биржи-банкрота средств может занять десятилетия, считает адвокат по делам о неплатежеспособности и партнер компании Co Cordis Стивен Эрел. Юристы советуют инвесторам со значительными убытками объединиться с «другими пострадавшими сторонами» и действовать сообща.
Количество клиентов, которым криптовалютная биржа FTX задолжала средства, может быть более миллиона, а не 100 000, как сообщалось ранее. Также, согласно статье Reuters, опубликованной 20 ноября, биржа должна своим 50 крупнейшим кредиторам «почти 3.1 миллиарда долларов».
По материалам:
noworries
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