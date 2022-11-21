Обанкротившаяся FTX задолжала кредиторам почти 3,1 миллиарда долларов — Finance.ua

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Обанкротившаяся FTX задолжала кредиторам почти 3,1 миллиарда долларов

Фондовый рынок
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Обанкротившаяся FTX задолжала кредиторам почти 3,1 миллиарда долларов
Обанкротившаяся FTX задолжала кредиторам почти 3,1 миллиарда долларов
Криптобиржа FTX, подавшая заявление на защиту по делу о банкротстве в США, заявила, что задолжала своим 50 крупнейшим кредиторам почти 3,1 млрд долларов.
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении суду в субботу говорится, что биржа задолжала около 1,45 млрд долл. своим 10 крупнейшим кредиторам. Ранее сообщалось, что в FTX минимум 1 млрд долларов клиентов пропал из криптобиржи.
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Также аналитическая компания Nansen утверждает, что примерно 662 млн долларов в токенах тайным образом утекли из международных бирж FTX и США, а криптомагната Сэма Бенкмана-Фрида допросила полиция Багам.
Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа FTX начала проверку на фоне новостей об исчезновении клиентских средств.
В начале ноября этого года на Coindesk вышел материал, показывающий непростую связь между двумя проектами СЕО FTX Сема Бакмана-Фрида — FTX и трейдинговой компанией Alameda Research. Более 40% из $14 млрд в Alameda Research — это криптовалюта FTT, принадлежащая FTX.
Опасность такой схемы в том, что в случае мощного сброса FTT цена криптовалюты начнет резко падать, что может привести к проблемам Alameda и FTX.
Напомним, криптовалютная биржа FTX начнет процедуру банкротства в США, а ее исполнительный директор Сэм Бенкман-Фрид уйдет в отставку после кризиса ликвидности в компании, вызвавшего вмешательство регуляторов по всему миру.
По материалам:
Економічна Правда
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