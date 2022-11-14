Криптовалюты и мир вокруг: FTX обанкротилась, а японский банк запускает обслуживание через метавселенную — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: FTX обанкротилась, а японский банк запускает обслуживание через метавселенную Сегодня 14:39 — Финтех и Карты

Криптовалюты и мир вокруг: FTX обанкротилась, а японский банк запускает обслуживание через метавселенную

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Чтобы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 7 по 13 ноября 2022 года:

Банкротство FTX Group. Компания FTX Group Компания FTX Group подала заявление о банкротстве в США. При этом банкротство коснется не только FTX, но и американского подразделения, FTX US, трейдинговой фирмы Alameda Research и еще около 130 компаний, входящих в FTX Group.

Напомним, вечером 10 ноября CEO FTX Бенкман-Фрид признал свою вину в крахе криптобиржи. Утром 11 ноября был уволен весь персонал Alameda Research, а позже стало известно, что биржа Сэма Бенкмана-Фрида имела всего 900 миллионов долларов ликвидных активов против 9 миллиардов долларов обязательств.

Банковское обслуживание через метавселенную. MUFG, крупнейший банк Японии, уже со следующего года хочет предоставлять финансовые услуги своим клиентам через метавселенную.

Банк будет сотрудничать с ANA Holdings, разрабатывающей собственную платформу метавселенной. Ожидается, что метавселенная начнет работу с пользовательской базой в 38 миллионов, а внутри нее MUFG предложит клиентам почти полный перечень своих финансовых услуг.

Блокчейн и борьба с безработицей. Кандидат на пост президента Нигерии Кандидат на пост президента Нигерии пообещал использовать блокчейн-технологии и криптовалюты в борьбе с безработицей в стране. Адеволи Адебайо планирует создать до 30 миллионов рабочих мест.

По его словам, в случае своей победы на президентских выборах Адебайо и его соратники начнут сотрудничество с 2000 местными криптовалютными компаниями. Благодаря их цифровым продуктам от 10 до 30 миллионов человек будут трудоустроены.

Тест проекта по внедрению CBDC в Корее. В августе 2021 года Центробанк Кореи (BoK) запустил эксперимент по внедрению цифровой валюты (CBDC) для трансграничных переводов. Недавно регулятор В августе 2021 года Центробанк Кореи (BoK) запустил эксперимент по внедрению цифровой валюты (CBDC) для трансграничных переводов. Недавно регулятор отчитался о его итогах. Проект сочли жизнеспособным, но не без оговорок.

Так, например, среди положительных моментов теста выяснилось, что внедрение цифровой валюты действительно упрощает сделки, в частности, трансграничные платежи. Однако при этом обнаружилась проблема высокой нагрузки на систему — поэтому в часы пик придется ограничивать скорость обработки транзакций в реальном времени. Да и вообще, несмотря на все расходы, проект интеграции CBDC может оказаться невостребованным, как это произошло в Японии и Нигерии.

Оплата за отдых в отеле в мемтокенах. Роскошный 5-звездочный отель в Дубае Роскошный 5-звездочный отель в Дубае начал принимать платежи в мем-токенах Shiba Inu.

W Dubai — отель высококлассной американской сети отелей W Hotels. Он имеет 349 номеров и принадлежит Marriott International. Отметим, что самый дешевый двухместный номер, который он предоставляет, стоит около 700 долларов США, или более 75 миллионов токенов SHIB (по нынешним ценам).

Теперь владельцы криптомонет Shiba Inu теперь могут забронировать номера, оплатив их своими криптовалютными активами, и насладиться частным пляжем с видом на городской пейзаж и Персидский залив.

К слову, W Dubai не первый, кто начал вводить такие криптоновинки для своих посетителей. Пятизвездочный Palazzo Versace Dubai также не так давно позволил гостям рассчитываться цифровыми валютами. Однако там поддерживаются биткойн (BTC), эфир (ETH) и Binance Coin (BNB).

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